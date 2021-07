Hammeren falder tungt.

Bliver du smittet med den omkring 50 procent mere smitsomme deltavariant, skal du selvsagt en tur i selvisolation. Men det skal dine nære kontakter også.

Men modsat de andre varianter af coronavirussen stopper det ikke her. Næh, dine nære kontakters nære kontakter bedes også gå en tur i selvisolation, indtil de kan fremvise en negativ pcr-test på henholdsvis fjerde- og sjettedagen.

Og det er noget, man kan mærke i restaurationsbranchen, skriver DR.

De har snakket med Anders Barsøe, der er direktør for Letz Sushi. De har for nylig måttet sige midlertidigt farvel til seks medarbejdere, fordi de var nærkontakter til nærkontakter af en deltasmittet.

Og bliver det ved på denne måde, kan det betyde, at forretninger må lukke i en periode, fordi for mange mennesker simpelthen er i selvisolation.

»Helt lavpraktisk kører vi med lavere bemanding. Og det er kun et spørgsmål om tid, inden vi må lukke forretninger,« fortæller Anders Barsøe således.

Netop derfor har Dansk Erhverv også været ude og advare: Det danske smittetryk er så lavt, at det simpelthen er for voldsomt at isolere helt ud i tre led, lyder kritikken.

»Mange frygter, at hele butikker, hele hoteller, hele restauranter bliver lagt ned og må lukke i en periode,« siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv foreslår, at man i stedet eksempelvis straks lader tredje led teste, fremfor de skal skynde sig i isolation.

Og hos Letz Sushi viste ingen af de seks isolerede medarbejdere ej heller at være smittede.

Ifølge et svar fra Statens Serum Institut til Ritzau vurderer sundhedsmyndighederne netop nu, om der skal ændres på retningslinjerne for smitteopsporing.

Den særligt smitsomme deltavariant er den, der stammer fra Indien, og Statens Serum Institut vurderer, at den udover at være smitsom også kan føre til mere alvorlige sygdomsforløb. Op mod hver fjerde coronatilfælde i Danmark lige nu vurderes til at dreje sig om deltavarianten.