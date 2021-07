En stor del af den danske befolkning er i gang med eller er allerede færdig med vaccinationsprogrammet mod covid-19.

Men gruppen af børn og unge har endnu ikke fået tilbudt vaccination, og derfor er det først og fremmest denne aldersgruppe, som den særlige deltavariant, der er på kraftig fremmarch både herhjemme og i flere andre lande, kan ramme.

Og hvilke symptomer er det så, man som forælder skal være særlig opmærksom på hos sit barn, hvis man har mistanke om, at det kan være smittet med deltavarianten af coronavirus?

»Der har været tale om, at denne variant kan give lidt andre symptomer, end dem vi hidtil har kendt, men de adskiller sig ikke væsentligt fra de symptomer, vi har hørt mange gange før: Det er ondt i halsen, det er snue, det er hoste, og det er luftvejsinfektion,« siger Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

»Børn kan også godt få feber og influenzalignende symptomer, hvis de bliver smittet med deltavarianten, men det vil være et fåtal, der vil opleve det. Det vil typisk være hoste og snue,« siger han.

Med andre ord symptomer, der til forveksling minder om forkølelse og høfeber.

Deltavarianten, som er den mutation, der tidligere er blevet kaldt 'den indiske variant', er mere smitsom end dem, vi hidtil har set.

Det viser data fra blandt andet England, hvor varianten nu udgør flere end ni ud af hver ti af alle nye positive prøver.

Det betyder, at den yderligere genåbning af landet, der var lagt op til, indtil videre er udskudt.

»Delta er mere smitsom, men den skal jo også gøre nogen syge, før vi kan sige, at det er samfundsrelevant at være særlig opmærksom på den. Det er interessant at se på de data, vi har fra England, at smitten rykker opad og opad, men det gør antallet af indlæggelser ikke på samme måde. De følger ikke med i samme tempo,« forklarer Søren Riis Paludan.

Han betegner deltavarianten som 'en af de sidste krusninger på vandet', når vi taler om covid-19-pandemien.

Aarhus-professoren mener dog, det er en god idé som forælder at være opmærksom på sit barn, hvis det har symptomer.

»På den måde er det fint at få det inddæmmet – at man er opmærksom på eventuelle symptomer, så man kan holde sit barn hjemme fra tante Odas fødselsdag og derfor ikke risikerer at bære smitten videre,« som han udtrykker det.