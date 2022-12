Lyt til artiklen

Den dømte svindler og deltager i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' Steen Svartzengren har anket sin straf på to år og seks måneders fængsel.

Det oplyser Retten i Lyngby.

Steen Svartzengren blev i november 2022 dømt for bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed.

Sagen kørte som en tilståelsessag.

Forretningsmand og DR-kendis Steen Svartzengren er dømt for svindel. Foto: Foto: Impact TV

Den er nu anket til landsretten med påstand om, at dommen »helt eller delvis« skal gøres betinget, dvs. at straffen ikke skal afsones i et fængsel.

Netop en betinget straf til Steen Svartzengrens var noget, som forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen argumenterede for i retten blandt andet med henvisning til, at Steen Svartzengren igennem en årrække har haft et massivt alkoholmisbrug.

Det var ifølge Steen Svartzengrens egen forklaring medvirkende til, at han svindlede.

Dermed mangler det sidste punktum stadig at blive sat i sagen om Steen Svartzengrens svindel, som B.T. har afdækket siden 2019.

Steen Svartzengren deltog i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' i 2018, hvor han som alkoholbehandler har en af seriens hovedroller.

Det handler sagen om Allerede i januar 2019 kunne B.T. afdække, hvordan Steen Svartzengren stod bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. talte med en række personer, der skød penge i investeringsselskabet Petanuim Holding ejet af Steen Svartzengren. Da de i december 2018 skulle have deres indskud og lovede afkast udbetalt, måtte Steen Svartzengren i en angrende mail meddele investorerne, at pengene var tabt på grund af 'fejlslagne investeringer', og han henviste også til 'tiltagende sygdom' som forklaring.

Siden viste det sig, at det ikke var første gang, at Steen Svartzengren havde tabt investorers penge. Da Steen Svartzengren i 2014 og 2015 boede i Lugano i Schweiz, formøblede han også en række småspareres penge i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren lod investorerne forstå, at deres investeringer gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Da det blev opdaget, tog Steen Svartzengren og hans kone, Linda Svartzengren, meget pludseligt til Santa Barbara i Californien. Sagen fik efterfølgende Finanstilsynet til at advare mod investeringer i Hartvig Invest.

Steen Svartzengren har også lånt sig til flere millioner kroner ved at bilde to rigmænd ind, at han havde masser af penge og kunne skaffe dem store afkast i forbindelse med investeringer. Rigmændene mistede deres penge.

Mandag 28. november 2022 tilstod Steen Svartzengren underslæb og bedrageri for otte millioner kroner ved Retten i Lyngby.

I dokumentaren fremstilles han som tørlagt alkoholiker og rig forretningsmand med sort Mercedes og strandvejsvilla. Med i programmet er også modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel.

Steen Svartzengren styrer i dokumentarens første afsnit en samtalegruppe for nuværende og tidligere alkoholikere fra noget, der skal forestille at være overklassen. Det foregår i Svartzengrens pragtvilla med direkte udsigt ud over Øresund.

I løbet af 2019 kunne B.T. så afsløre, at Steen Svartzengren ikke var den rigmand, han gav sig ud for at være.

En række investorer og småsparere fortalte til B.T., at han havde ført dem bag lyset, og at de havde mistet deres indskud på flere millioner kroner under mystiske omstændigheder. De mistænkte ham for at snuppe pengene selv.

En af Svartzengrens strategier var blandt andet at føre investorerne bag lyset ved at vise dem nogle grafer og tal, som snød dem til at tro, at Svartzengren fik deres penge til at yngle. En rigmand fortalte også, at han havde mistet penge, som han havde lånt Svartzengren.

Det er denne villa, som Steen Svartzengren bor i i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Han fortalte både instruktøren og en deltager, at det var hans. Men det er forkert. Foto: Screenshot/Impact TV

Siden kunne B.T. også fortælle, at Steen Svartzengren blev smidt ud af huset i Vedbæk, mens optagelserne til dokumentaren stod på, fordi han ikke betalte sin husleje.

Steen Svartzengren blev efterfølgende politianmeldt, og efter flere års efterforskning kom sagen for retten i november 2022.

Her valgte Steen Svartzengren at tilstå underslæb og bedrag for otte millioner kroner. Under retssagen kom det frem, at han på bedste pyramidespilsmaner lod nye investorers penge betale gæld til de investorer, som allerede havde mistet deres penge. Han havde også brugt investorernes penge på privatforbrug.

Dommen lød på to år og seks måneders fængsel. Dem prøver Steen Svartzengren nu at få gjort betinget.

Steen Svartzengrens advokat, Jakob Lund Poulsen, oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.