Første tilfælde af coronavarianten 'Delta Plus' er fundet i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Virusvarianten er fundet hos en passager i et fly fra Portugal 21. juni.

Den smittede og resten af flyet smitteopspores og skal holdes i isolation.

Delta Plus forbindes med øget smitsomhed og har en nedsættende effekt over for coronavacciner.

Dog viser foreløbig data, at vaccinerne virker over for varianten, oplyser Statens Serum Institut.

Virusvarianten er blevet fundet i flere lande i verden, men er nu også kommet til Danmark. Den har fået smittetallet til stige verden over.

I alt er der registreret 161 personer med Delta Plus på verdensplan.

Opdateres ...