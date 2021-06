Den lokale delfin i Svendborgsund, Delle, har fået to hakker på rygfinnen. Jesper Stig Andersen opfordrer nu til at stoppe vanvidssejllads.

Jesper Stig Andersen besøger delfinen Delle stort set hver dag. Men søndag morgen fik han sig noget af en forskrækkelse.

Han tog sit paddleboard, satte det i sundet og padlede ud for at sige godmorgen til delfinen.

»Han kom hen til mig, som han plejer, men noget var anderledes. Jeg kunne se, at han havde et helt friskt sår på rygfinnen, hvor der hang hudflapper fra det,« fortæller Jesper Stig Andersen, der er formand i foreningen Delles Venner.

Foto: Jesper Stig Andersen

Han kan kun gisne om, hvad der er sket, men ifølge ham er Delle blevet ramt af en skibsskrue, hvilket ærger ham.

»Man bliver lidt forskrækket, og det er synd for ham. Han har stor betydning for mig og for folk i lokalområdet.«

Ifølge Jesper Stig Andersen er der store problemer med speedbåde, som fræser rundt i vandet, og han kommer derfor med et opråb til dem.

»Det er højsæson, hvor der kommer mange flere både til, og der er mange, der sejler alt for stærkt. De fræser frem og tilbage, selvom man kun må sejle fem knob på sundet. Det er ren vanvidssejllads, som er farligt for Delle, men også for andre mennesker, der kan risikere at blive ramt,« siger han.

Selvom skaden ikke er alvorlig for Delle, håber Jesper Stig Andersen alligevel på, at dem der færdes på vandet i Svendborgsund, fremover vil tage hensyn til delfinen og overholde reglerne.

Foto: Jesper Stig Andersen

Skadet for anden gang

Ifølge Jesper Stig Andersen er det ikke første gang, at delfinen Delle er kommet til skade. Sidste år var det både den ene og anden halefinne, der fik et hak, men han overlevede, og det gør han også denne gang, vurderer han:

»De seneste dage, hvor jeg har besøgt ham, har han virket i godt humør. Men det har været tæt på at gå galt.«

Delfinen Delle er et populært tilløbsstykke, der første gang blev set i Svenborgssund i oktober 2019 og har holdt til der lige siden.