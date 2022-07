Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er et chokerende syn, der møder den rutinerede naturfotograf Lars Mikkelsen, da han tjekker sine billeder igennem efter en tur på farvandet ud for Thyborøn.

»Jeg bliver så sindssygt vred, fordi jeg forstår slet ikke, hvordan man kan finde på at gøre det,« siger Lars Mikkelsen til B.T, efter han har delt sin historie med TV Midtvest.

For på billedet kan man se en flaske blive kastet mod en delfin, da den bryder med bølgerne, mens den følger efter en fiskekutter.

Da hændelsen sker befinder Lars Mikkelsen sig på en båd i nærheden af kutteren, hvor han tager billeder af en delfinsafari, der også befinder sig ude på farvandet.

Her ser han ikke flasken blive kastet i øjeblikket, men observerer at delfinen ændrer adfærd nede i vandet.

»Jeg hører et ordentligt klonk og bider mærke i, at delfinen tumler og nærmest laver en kolbøtte i vandet,« fortæller Lars og tilføjer, at delfinen er på vej op efter luft, da den bliver ramt af flasken.

Ifølge Lars, der har fulgt delfinerne siden de første gang viste sig i Tyborøn for 2,5 år siden, tyder delfinens adfærd på, at den bliver stresset.

B.T. har fået lov til at bringe Lars' billeder, der tydeligt viser, at flasken bliver kastet af en af de tre unge fiskere oppe fra den store røde kutter.

Her ses flasken kort før, at den rammer delfinen. Vis mere Her ses flasken kort før, at den rammer delfinen.

Et syn, der også bliver fanget på video af en kvinde, der deltager i en af de lokale delfinsafarier. Derfor er Lars slet ikke i tvivl om, hvad der sket.

»Jeg forstår slet ikke, at man kan finde på at tyre en flaske efter et uskadeligt og fredet dyr. Det svarer jo til at gå ind i zoo og kaste en flaske i hovedet på en panda,« siger den vestjyske naturfotograf og fortsætter:

»Der sidder børn i båden ved siden af, som også kan have set det, og det gør det endnu mere grotesk.«

Derfor vælger Lars også at politianmelde den unge fisker, der kaster flasken efter delfinen. Til TV Midtvest fortæller rederen fra kutteren, der understreger, at han tager afstand fra handlingen, har fyret den pågældende person.

Hver sommer nyder flere tusinde turister de skønne delfiner, når de tager på delfinsafari ud for Thyborøn. Vis mere Hver sommer nyder flere tusinde turister de skønne delfiner, når de tager på delfinsafari ud for Thyborøn.

Selv er Lars glad for, at han overværger hændelsen, så der kan komme fokus på »måden vi behandler dyrene på.«

Dog pointerer Lars, at denne hændelse ikke er et udtryk for, hvordan fiskere, turister og andre nysgerrige behandler delfinerne oppe ved Thyborøn.

»Min generelle opfattelse er, at behandlingen af delfinerne er helt stueren og perfekt. At der så er et enkelt broddent kar er selvfølgelig ærgerligt,« siger han.

Det er Jyllandsakvariet, der står for delfinsafarierne, der siden deres første sejltur har været et kæmpe hit blandt turisterne i det vestjyske.