En del af besætningen på det russiske skib Akademik Ioffe, der er tilbageholdt ved Skagen, har forladt Danmark og har sat kursen mod Rusland.

Det skriver den russiske ambassade på sin hjemmeside.

Ifølge ambassaden er 34 personer fra Akademik Ioffe blevet flyttet over på et andet skib, der sejler til Kaliningrad, der ligger i en russiske enklave mellem Litauen og Polen.

Overflytningen til det andet skib er mandag morgen.

Søværnets Operative Kommando bekræfter, at det er sket over for Jyllands-Posten og uddyber, at det har krævet diplomatisk tilladelse at gennemføre overførslen.

Da Akademik Ioffe ikke må forlade dansk farvand sejlede det til grænsen af dansk farvand, hvor skibet, der skulle tage imod besætningen, kunne medtage besætningen, da det ikke måtte sejle ind på dansk territorium.

Akademik Ioffe er siden vendt tilbage til havnen i Skagen.

Den russiske ambassade oplyser, at der fortsat er 27 personer ombord på skibet.

Skibet har været tilbageholdt siden 1. november.

Det er Retten i Hjørring, der har sagt god for tilbageholdelsen, da en canadisk rejsearrangør, One Ocean Expeditions Inc., har gjort millionkrav på skibet.

One Ocean Expeditions Inc. kræver knap 40 millioner kroner af 'Akedemik Ioffes' ejer, som er et videnskabeligt institut under den russiske stat.

Det canadiske selskab har tidligere lejet skibet med besætning og kaptajn til krydstogtekspeditioner i Arktis.

I 2018 stødte skibet på grund nord for Canada med en større gruppe passagerer om bord. Først flere timer senere lykkedes det at få skibet fri. På grund af skibets skader måtte resten af turen og resten af sæsonens ture aflyses.

One Ocean Expeditions mener, at grundstødningen var besætningens skyld, blandt andet fordi den ikke havde læst søkortene, og nu vil One Ocean Expeditons have de russiske ejere til at betale de økonomiske tab i forbindelse med grundstødningen og de efterfølgende aflyste ture.

Selskabet har ført sag mod skibets ejer, men det har ikke været muligt at få den til at betale. Derfor mener canadierne, at det er nødvendigt at gøre arrest i skibet for at sikre deres krav.