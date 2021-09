Hvis du har benyttet dig af metronettet i de sene aften- eller nattetimer, så er du måske vant til dem.

Metrobusserne.

Og hvis du skal mellem Vanløse og Frederiksberg i tidsrummet fra klokken 22.00 og 06.00 i hverdagene det næste halve år, så kan du se frem til mange flere af den slags ture.

Metrobusserne erstatter nemlig den normale metrodrift mellem de to stationer fra den 12. september til marts næste år, skriver TV 2 Lorry. De eneste undtagelser er skolernes ferier i uge 42, 51 og 52, samt uge 7.

Det skyldes, at der skal arbejdes med nye sporskifter i den periode, så der i fremtiden kan indsættes flere metrotog.

»Vi regner med, at vi skal have mange flere passagerer i fremtiden, så vi skal gøre klar til, at der er nok kapacitet,« siger Jesper Overgaard, der er chef for Kunder og Analyser hos Metroselskabet, til TV 2 Lorry.

Metroselskabet har henover sommeren skiftet skinnerne, og derfor skal der også lægges nye kabler, så signalsystemet fungerer.

Sporarbejdet foregår mellem Vanløse Station og Flintholm Station, og det vil kun påvirke driften af metroen fra endestationen i vest til Frederiksberg.