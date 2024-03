Nye metrostationer ventes at åbne til sommer. De kommende uger skal der være testkørsler på M4-linjen.

Har man planer om at nå frem til sine vinterferieaktiviteter ved hjælp af Københavns metro, er det en god idé at dobbelttjekke, om det faktisk er muligt.

Natten til lørdag er metrolinjerne M3 og M4 lukket, og det vil de være frem til 26. februar.

Metrolinjerne M1 og M2 kommer til at køre som normalt, og der vil blive indsat togbusser på en del af strækningen. Dog vil togbusserne ikke køre til Nørrebro, Aksel Møllers Have eller Skjolds Plads.

M3 er den metrolinje, der også er kendt som Cityringen, mens M4 er den, der kører fra Orientkaj til København H.

Og det er netop en udvidelse af sidstnævnte, der betyder, at der kommer til at være lukninger på de to metrostrækninger de kommende uger.

Der skal nemlig laves testkørsler på M4-strækningen, som skal udvides med fem stationer til Sydhavn og Valby.

- Da M3 og M4 har ét fælles styresystem og deler infrastruktur på en del af strækningen mellem Østerport og København H, er det desværre nødvendigt at lukke linjerne helt under testkørslerne, skriver Metroselskabet.

De nye stationer åbner efter planen til sommer.

Udvidelsen består af stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd.

M3 og M4 er metrosystemets nyeste linjer. Førstnævnte åbnede i 2019, mens M4 kom til året efter.

Der er desuden planer om at udvide metronettet yderligere med linjen M5, der skal åbne i 2035.

Med den vil der komme metrostationer på Refshaleøen og Lynetteholm.

Hovedstadens beboere og besøgende er ellers glade for transportmidlet, der hurtigt kan bringe en rundt i byen. I 2023 slog Københavns Metro passagerrekord.

Hele 120 millioner passagerer lod sig transportere rundt med metroen.

/ritzau/