Det bliver en blæsende første decemberuge med ustadigt vejr ifølge DMI's prognoser.

Det er nok en god idé at finde den vindtætte og vandafvisende jakke frem fra gemmerne, hvis du har i sinde at bevæge dig udendørs de kommende dage.

Således kommer vejret i den første uge i december til at være præget af gode mængder vind, regn og temperaturer omkring de fem grader.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Klaus Larsen til Ritzau.

- Det bliver rent ud sagt en rigtig efterårsuge med meget blandet og ustadigt vejr. Mandag bliver regnfuld, mens det frem mod weekenden bliver mere sporadisk, siger han.

Frem til fredag bliver temperaturerne dog stabile, og nogle steder i landet kan fredag få temperaturer helt op til ti grader.

Det skyldes, at et varmere vejrsystem bevæger sig ind over landet fra sydvest torsdag aften, forklarer Klaus Larsen.

Men i weekenden vil efterårstonerne dog blive erstattet af noget, der måske kan minde mere om klassisk vintervejr.

- Weekenden bliver koldere og med øget nedbør. Flere steder kan det endda udvikle sig til hagl og slud, så der skal man have vintertøjet frem, siger Klaus Larsen.

December er også sæson for forudsigelser omkring julevejret, og selvom weekenden kan syntes som en forløber for sne, så skal man ikke sætte næsen op efter hvid jul.

- I øjeblikket står den på grøn jul, siger Klaus Larsen.

