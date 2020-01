For mange ministre er det første gang, de var til nytårskur hos dronningen. Inden for ventede rosenborgvinen.

Amalienborg Slotsplads vrimler på det nye års første aften med mænd i mørkt tøj og kvinder i lange rober af satin, velour og blonder.

Blandt dem flere ministre, som er til deres første nytårstaffel.

Alle på vej op ad trappen til Christian VII's palæ, hvor dronningen er vært ved den traditionelle nytårskur.

Inde i palæet ønsker ministrene, Folketingets formand og repræsentanter for det officielle Danmark dronningen et godt nytår.

Det samme ønske giver de til kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte.

De har alle fundet deres elefantorden frem, som kun denne ene aften bæres i guldkæde og ikke det lyseblå bånd, som normalt bruges.

Efter velkomsten, selve kuren, bydes gæsterne på en fire retters menu ledsaget af vine fra blandt andet prins Henriks slot i Cayx.

Blandt gæsterne er 20 ministre med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Hun kommer direkte fra Marienborg, hvor hun netop har holdt sin nytårstale. Hun fortæller, at hun var nervøs inden talen, og at hun kom til at lave en talefejl i begyndelsen.

Nu ser hun frem til kur og taffel:

- Det er en særlig aften, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er noget særligt at få lov til at stå her som statsminister, siger hun.

Blandt hendes ministre er flere taffeldebutanter, blandt andre udenrigsminister Jeppe Kofod (S), udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), boligminister Kaare Dybvad (S), miljøminister Lea Wermelin (S) og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S).

Sidstnævnte fødte i oktober et dødfødt barn, og hun fortæller, at hun i månederne siden har fået stor støtte fra sine kolleger i regeringen.

- Nu glæder jeg mig til at hilse på dem, siger hun.

Hun fortæller desuden, at hendes kjole er syet af stof, som skulle have været brugt til en kjole i anledning af den amerikanske præsident Donald Trumps besøg, som blev aflyst.

Forsvarsminister Trine Bramsen fortæller, at det for hende som forsvarsminister er en særlig glæde at hilse på garderne.

- Og så har jeg jo hørt om den fantastiske rosenborgvin, siger hun.

Foruden regeringen er en række repræsentanter for det officielle Danmark inviteret, herunder højesteretspræsident Thomas Rørdam, forsvarschef Bjørn Bisserup, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, overborgmester i København Frank Jensen (S) og rektor ved Københavns Universitet Henrik Casper Wegener.

Foruden en fire retters menu og vine fra blandt andet prins Henriks vinslot i Cahors bød dronningen traditionen tro på et glas rosenborgvin. Den kom til Danmark i slutningen af 1500-tallet og er sandsynligvis verdens ældste rhinskvin.

Nytårstaflet følges de kommende dage af en række andre kure på Amalienborg og Christiansborg Slot. Blandt andet skal diplomatiet, Højesterets dommere og en lang række af forsvarets officerer ønske den kongelige familie godt nytår./ritzau/