Når Harald Toksværd kigger Snapchats nye chatbot My AI, ser han et langt tryggere sted for børn, end det man selv kan søge frem på internettet.

Derfor undrer han sig over den debat, der raser oven på Snapchats omdiskuterede My AI: En chatfunktion baseret på kunstig intelligens.

»Jeg tror, at folk i en eller anden grad har glemt, hvor meget det vilde vesten internettet egentligt var – særligt i 00erne,« fortæller Harald Toksværd, der er debattør og arbejder med konspirationskultur og digitale medier ved Cybernauterne – ligesom han er barn af 00erne.

Han husker, at man kunne finde det meste på internettet.

Men er det anderledes nu?

»Ja, før i tiden kunne man finde videoer af ekstremt volsomme ting på medier, der i dag er mainstream - som Facebook og Reddit. I dag er de selskaber kæmpe store, og har tusindvis af moderatorer ansat for at undgå den slags indhold,« siger han og understreger samtidigt, at det meste kan findes på internettet, bare uden for de store sociale medieplatforme.

På My AI er der ifølge Snapchat indlejret sikkerhedsfiltre, som sætter begrænsninger for, hvad du bliver vist.

Hvad synes du om Snapchats My AI?

For eksempel vil My AI som udgangspunkt ikke give brugere råd til selvskade. Resultaterne på Google er en anden historie.

»Langt op i mine teenageår havde jeg ikke rigtig nogen alvorlig forståelse for nogle voldsomme emner. Jeg forstod dem nærmest som lidt en joke, fordi det var noget, som mine kammerater og jeg så for sjov,« fortæller Harald Toksværd.

Men det er internettets vilkår, siger han:

»På internettet er der adgang til så mange mørke og uhyggelige ting, hvis man gerne vil finde dem. Men med kunstig intelligens er der i det mindste noget moderation og nogle filtre på resultatet.«

Og det bliver bakket op af ekspert i unges digitale adfærd og trivsel ved Center for Digital Pædagogik, Pernille Ballisager:

Ser du også internettet før i tiden som 'det vilde vesten'?

»Internettet har været det vilde vesten. Det er fint, at My AI har begrænsede søgefunktioner, men udfordringen er, at du kan personliggøre den, og menneskeliggøre den, og der adskiller My AI sig fra søgemaskiner. For nogle børn og unge kan det være svært at skelne, hvornår det er en søgefunktion, og hvornår det bliver en ven,« siger hun.

Snapchat rullede for nylig My AI ud til alle dens 220 millioner aktive brugere. Flere eksperter, fagpersoner og politikere er bekymrede for, hvad den kunstige intelligens kan råde, vejlede eller inspirere børn til.

Men den del af bekymringerne er Harald Toksværd altså ikke med på:

»Jeg synes, kritikken er meget malplaceret. Fordi det, der jo reelt er bekymrende ved Snapchats AI, er at Snapchat er et kæmpe selskab, som er interesseret i at indsamle data på børn, så de bedre kan sælge deres data videre til reklamefolk,« siger Harald Toksværd og erklærer sig dermed enig i de af kritikerne, der er bekymret for børns datasikkerhed.

»Det er uigennemskueligt, det er kapitaldrevet, og det er ikke drevet ud fra et grundlag om, at man gerne vil børnene det bedste. Men problemet handler ikke så meget om, at det er farligt indhold,« mener han.

Og det sidste giver Pernille Ballisager fra Center for Digital Pædagogik ham ret i:

»Der er mange ting at bekymre sig over ved My AI. Men Snapchat er en kæmpe virksomhed, og de har en masse retningslinjer om etik og moral, de skal overholde. Så jeg tror som udgangspunkt, at den vil styre uden om farlige og skadende emner. Men man ved jo aldrig,« siger hun.

Et borgerforslag, der har til formål at beskytte børn mod 'tech-industriens kommercielle udnyttelse', har netop opnået de gyldne 50.000 stemmer, der skal til for, at Folketinget vil tage forslaget op.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har for nylig tilkendegivet, at han er enig i, at området skal reguleres.