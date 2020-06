»Flyt jer venligst. Flyt jer. Hvide mennesker – stil jer her.«

Sådan lød det fra Bwalya Sørensen, der er talsperson for Black Lives Matter Denmark, foran Christiansborg søndag eftermiddag.

Forinden havde tusinder af mennesker marcheret gennem Københavns gader i et fælles slag mod racismen, og her havde samme budskab lydt fra arrangøren:

»Vi vil gerne have 'black people' op foran ved bannerne. Vi ved godt, at der har været forargelse omkring det, men vi er ligeglade,« fortæller Bwalya Sørensen til B.T. om søndagens march.

I Can't Breathe – Black Lives Matter demonstration foran den amerikanske ambassade søndag 7. juni 2020. Den 46-årige George Floyd mistede livet på hospitalet, efter at en hvid politibetjent havde presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse. Manden sagde gentagne gange, at han ikke kunne få luft – I can't breathe. Efterfølgende har der været demonstrationer i flere amerikanske byer og i byer i resten af verden. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix) Foto: Nikolai Linares Vis mere I Can't Breathe – Black Lives Matter demonstration foran den amerikanske ambassade søndag 7. juni 2020. Den 46-årige George Floyd mistede livet på hospitalet, efter at en hvid politibetjent havde presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse. Manden sagde gentagne gange, at han ikke kunne få luft – I can't breathe. Efterfølgende har der været demonstrationer i flere amerikanske byer og i byer i resten af verden. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix) Foto: Nikolai Linares

Forud for demonstrationen kunne man læse lignende særlige krav til hvide mennesker på Black Lives Matter Denmarks Instagram, og sammen med de ovenstående episoder har det fået debattør og tidligere tv-vært Jeppe Søe til at tage bladet fra munden.

I et Facebook-opslag deler han en række skærmbilleder fra den førnævnte Instagram, hvor Black Lives Matter Denmark forud for søndagens demonstration blandt andet råder hvide mennesker til ikke at tale med pressen, ikke at iværksætte kampråb og ikke råbe med på alle kampråb.

»Jeg er dybt rystet, og jeg synes, at det er meget udansk. Jeg går meget ind for denne her sag, og hvis jeg ikke havde boet i Aalborg, og der var corona, så ville jeg gerne til demonstration, men ikke hvis jeg havde læst, at der gjaldt andre regler for hvide mennesker. Det taler jo netop mod sagen,« siger Jeppe Søe til B.T.

Der er tale om cirka 10 såkaldte Instagram-stories fra Black Lives Matter Denmark, der begynder med teksten 'protest etikette for hvide mennesker'.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Herefter følger der en række punkter. Et af dem lyder eksempelvis:

'Nogle slagråb er ikke for jer. 'Hands up don't shoot'. 'I can't breathe'. Ikke alt er for hvide mennesker – heller ikke dem, der er mødt op i solidaritet. At blive kvalt og skudt er ikke ting, der sker for hvide mennesker, i lige så høj grad det sker for sorte mennesker,' står der.

Under et andet punkt skriver Black Lives Matter Denmark, at 'pressen ofte er ude til protester, og at de ofte er mere komfortable med at tale med hvide mennesker', og det er især en påstand, der får Jeppe Søe op i det røde felt.

»Det er dybt rystende, at en organisation kan få sig selv til at skrive sådan noget. Det er slet ikke et billede, jeg kan genkende, og jeg forestiller mig heller ikke, at der findes mange journalister i Danmark, der har det sådan. Hvad fanden bilder de sig ind,« siger han.

Faktisk synes han, at man netop taler mod sin egen sag, når man laver særregler og adskiller hvide og sorte mennesker ved demonstrationerne.

»Det smukke er jo, at vi står sammen globalt nu, og at det også er gået op for rigtig mange hvide mennesker, at det er nok nu. Det burde man da favne og hylde det flotte i, at man i forreste kæde er helt ligeglade med farven,« siger Jeppe Søe.

Over for B.T. siger Bwalya Sørensen med andre ord, at folk må blive hjemme, hvis de ikke kan lide lugten i bageriet.

»Hvis man er utilfreds og ikke forstår, at sorte mennesker vil stå ved siden af hinanden, så må man blive hjemme. Det er white supremacy,« understreger hun.

Men kan du forstå argumentet i, at I går imod jeres egen sag, når I samler alle racer til en stor demonstration, men så prøver at adskille dem under marchen?

»Overhovedet ikke,« siger talspersonen.

I alt var 15.000 mennesker søndag mødt op foran den amerikanske ambassade på Østerbro for at vandre sammen mod Christiansborg Slotsplads.

B.T. gik turen sammen med demonstranterne og talte med flere, som du kan møde i denne artikel.