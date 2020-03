Da Danmark, som vi kender det, sidste uge lukkede ned, og børn blev sendt hjem fra skoler og institutioner, fortalte overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg, at man ikke måtte lade børnenes bedsteforældre passe dem.

På trods af den udmelding er der stadig familier, der vælger at ses med bedsteforældre.

Spørgsmålet om, hvorvidt det er en fornuftig prioritering eller ej, bliver debatteret heftigt i Facebook-gruppen ‘Moderne hjemmegående forældre’ med over 13.000 medlemmer.

Over 200 forældre indgår i debatten i gruppen, hvor størstedelen mener, at det er uforsvarligt at ses med børnenes bedsteforældre i denne tid, hvor antallet af corona-smittede vokser dag for dag.

26-årige Maria Hjortshøj Jakobsen er dog af en anden overbevisning. Hun, hendes mand og deres to børn på knap et år og to år ses stadig med hendes forældre og børnenes bedsteforældre.

»Der er nok nogle, der vil se det valg, vi har taget, som at vi ikke forstår alvoren,« siger Maria Hjortshøj Jakobsen men fastslår, at det gør de.

»Vi blev ret hurtige enige om den prioritering. Vi har altid ses rigtig meget med mine forældre. Næsten hver dag. Hvis der var nogen af os, der havde coronavirus, så har vi det nok alle sammen, eller også får vi det nok alle sammen,« siger hun og tilføjer, at de ikke ses med andre end bedsteforældrene.

Og Maria Hjortshøj Jakobsen er ikke den eneste med den tankegang.

Maria Hjorshøj Jakobsen Foto: PRIVATFOTO Vis mere Maria Hjorshøj Jakobsen Foto: PRIVATFOTO

En anden person inde i debatten på Facebook skriver, at de stadig ser børnenes bedstemor, der er i højrisikogruppen, fordi de alle var sammen, inden der blev meldt ud, at man ikke skulle ses med bedsteforældre - så hvis der var nogen syge, så var de alligevel smittet alle fem.

Maria Hjortshøj Jakobsen er medlem af flere Facebook-grupper for både hjemmegående og deltidsansatte, og hun synes, der viser sig et holdningsmønster.

»Jeg oplever, at man inde i de der grupper på Facebook er meget hurtige til at trække sig og sige, ‘vi ser ikke nogen og er kun på vores egen matrikel’. Det er måske fordi, de ikke er så bange for det her med tosomhed og tresomhed i forhold til dem, som er vant til konstant at være ude og på arbejdsmarkedet,« siger hun og tilføjer:

»Man kan selvfølgelig ikke gradbøje det, så retningslinjerne passer bedre til mig, men jeg tror, jeg var blevet lidt skør af kun at skulle blive hjemme på vores 60 kvadratmeter hele tiden.«

Hvad tænker du om, at der er nogle, der synes, det er uforsvarligt at ses med andre og herunder bedsteforældre?

»Det har jeg egentlig fuld forståelse for. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle, der bliver sure eller stødte over, at man ses lidt uden for anbefalingerne. Jeg tror, der er nogle, der måske kan have lidt svært ved at forstå, at nogen kan ‘få lov’ til at blive ved med at ses, når andre ikke kan,«

At Maria Hjortshøj Jakobsens forældre kun er 56 og 57 år, er for flere underordnet.

Der er blandt andet en i Facebook-gruppen, der skriver, at de ikke ser børnenes bedstemor, som de plejede at se ofte. Selvom hun kun er 50, vil de ikke risikere noget som helst.

Rinnie Mathilde Ilsøe med to af sine drenge Vis mere Rinnie Mathilde Ilsøe med to af sine drenge

Ligesom en anden skriver, at det slet ikke burde være et spørgsmål, om man må se børnenes bedsteforældre for tiden, da der ikke er lagt op til fortolkning - der er lagt op til at man lader være, skriver en forælder i gruppen og opfordrer alle til at følge restriktionerne i stedet for at tro, at reglerne 'gælder ikke lige præcis mig'.

Og den holdning tilslutter 41-årige Rinnie Mathilde Ilsøe fra Ribe sig. Hun har tre store børn og tre små; én på seks og tvillinger på to år. De vil under ingen omstændigheder se bedsteforældrene, mens corona-smitten stadig hærger.

»Der er ikke noget, der kan opveje og forsvare, at man udsætter sine forældre for en risiko. Nu kan vi jo bare se, hvordan det ser ud i Italien,« siger Rinnie Mathilde Ilsøe.

De sås ofte med bedsteforældrene førhen, men det fik hende alligevel ikke til at overveje to gange, om de stadig skulle ses under denne corona-lockdown.

»Jeg synes ikke, der er så mange overvejelser at gøre sig. Man passer på hinanden som familie, og en måde at passe på dem er jo at lade være med at se dem.«

Sundhedsstyrelsens anbefalinger lyder stadig, at man skal undgå kontakt med bedsteforældre, da de kan være i den særlige risikogruppe.