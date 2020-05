'Nu skal folk holde op med at rende og lege betjente', 'Man kan undgå konflikter ved, at folk holder deres kæft' og 'Alt det selvbestaltede Corona-politi er altså anstrengende'.

Sådan lyder blot nogle at de kommentarer, som er tikket ind på Fyens.dk's Facebook-side den seneste uges tid.

Mediet har nemlig talt med to personer, hvor den ene har oplevet at blive irettesat af en anden kunde i supermarkedet, fordi hun ikke afsprittede sine hænder ved indgangen, mens den anden selv har irettesat en anden kunde for det samme.

Og det har i den grad skabt gang i debatten om, hvorvidt man må irettesætte fremmede i offentligheden, eller om man skal passe sin egen butik.



Hvad synes du? Må man blande sig eller ej? Deltag i afstemningen længere nede i artiklen.

For må man egentlig gerne minde andre om, at de skal huske at benytte sig af håndsprit, eller at de skal holde afstand? Dét har Fyens Stiftstidende spurgt en psykolog om.

Og psykologens dom er klar og kontant: Han mener, at man som udgangspunkt bør have tillid til, at folk overholder reglerne, men at der i visse tilfælde ikke er noget galt i at opfordre folk på en pæn måde, hvis man oplever det modsatte.

»Det er jo rimeligt at forvente og antyde. Og hvis man nu prøver selv at holde afstand, og der er nogen, der kommer tæt på en selv, så er det rimeligt nok lige at gøre opmærksom på det,« siger psykologen ved navn Anders Colding-Jørgensen.

Han påpeger dog, at man bør begrænse, i hvor høj grad man blander sig i andres måder at tolke myndighedernes anbefalinger på.



Har du irettesat fremmede - eller er du selv blevet irettesat? Og vil du fortælle om det? Skriv til 1929@bt.dk

Hans bedste råd er, at man forsøger at blande sig udenom og i stedet sætter det gode eksempel.

»Der er jo andre måder at udøve social kontrol på, og en anden er, at man med resolutte skridt går sammen med hele sin familie op og demonstrativt spritter af, så alle ser det,« siger Anders Colding-Jørgensen til Fyens Stiftstidende.

Avisen har også talt med Fyns Politi, som opfordrer til, at man anmelder det, hvis man ser nogle gøre noget direkte ulovligt, men at man ikke behøver at gøre et større nummer ud af, hvis man i supermarkedet oplever, at andre ikke holder afstand.

Politiet uddyber, at det kan være en fin løsning blot at nævne det til den pågældende i en ordentlig tone, hvis personen for ekspempel står for tæt i køen i Netto.

Må man irettesætte fremmede i supermarkedet?

På Fyens.dk's Facebook fortsætter debatten.

De fleste mener, at man bør blande sig langt udenom, hvad andre gør, men mange mener også, at man har et samfundssanvar, som betyder, at man skal træde til.

'Ja, selvfølgelig skal man blande sig, hvis man ser nogen, der er ligeglad med andre. Jeg reagerer da hver gang, jeg ser nogen, der ikke overholder reglerne med håndhygiejne,' skriver en bruger for eksempel.

Hvad synes du? Må man blande sig eller ej? Deltag i afstemningen ovenover.