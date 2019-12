Debatten raser på Christiansborg. Hjemme i stuerne. Og på de sociale medier. Skal fyrværkeri forbydes helt, eller skal perioden, hvor det er lovligt at fyre af, afkortes?

Meningerne er mildest talt delte. Hvad synes du? Deltag i afstemningen herunder.

Baggrunden er de seneste dages begivenheder på især Nørrebro i København, hvor en gruppe unge mennesker skabte ravage og usikkerhed i bylivet ved i stor stil at fyre fyrværkeri af mod hinanden - samt busser, taxaer og tilfældige forbipasserende.

Som Søren Lørup, der på sin vej hjem fra julehygge hos familien pludselig befandt sig i de voldsomme begivenheders centrum. Som billederne herover viser, måtte han stå af sin cykel, da han var meget tæt på at blive ramt af en raket, der eksploderede lige ved siden af ham. Læs hvordan Søren Lørup selv oplevede situationen HER.

Begivenhederne på Nørrebro har fået Enhedslisten til at foreslå, at det kun skal være tilladt at fyre fyrværkeri af på nytårsaften. Alternativet vil gå skridtet videre og indføre et totalt forbud mod salg af fyrværkeri til private.

Også på de sociale medier raser debatten. Og folk er bestemt ikke enige.

Logikken er fraværende

Tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) mener ikke, at et forbud er vejen frem.

'Fjolser fyrer fyrværkeri af på en allerede ulovlig måde og på et allerede ulovligt tidspunkt. Derfor kræver forbudspolitikere, at det skal indskrænkes hvornår og hvordan man må fyre fyrværkeri af. Logikken er mildest talt fraværende,' skriver han på Twitter.

Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til os på Facebook eller send en mail til 1929@bt.dk.

En holdning, som deles af flere af de almindelige danskere, der deltager i debatten.

Mange har den holdning, at nogle få ballademagere ikke skal ødelægge det for de mange, som nyder at fyre op under nytårsstemningen med fyrværkeri og godt kan finde ud af det.

'Hvad er argumentet for at forbyde fyrværkeri? Er det kun, at der er nogle få idioter, der ikke kan finde ud af det? I så fald forudser jeg en del forbud i den nærmeste fremtid,' skriver Rasmus Jørgensen på Twitter.

Synes du et forbud mod at affyre fyrværkeri alle andre tidspunkter end nytårsaften er en god idé?

Frygt for sort marked

Enkelte argumenterer for, at et forbud kan føre utilsigtede konsekvenser med sig.

'Hvad vil der ske, hvis der kommer forbud mod brug og salg af fyrværkeri? Så vil der bare komme et enormt sort marked for nytårskrudt med tilsvarende elendig kvalitet på ulovligt importeret og indsmuglet fyrværkeri. Og hvilket problem har man så løst?,' spørger Jesper Lundsgaard i et tweet.

Ja hvorfor ikke bare forbyde det helt? Ingen øjenskader, manglende fingre eller andre skader grundet tosser med fyrværkeri år efter år. Anders C. Pedersen

Men der er også dem, som bakker op om Enhedslistens forslag.

'Det er tåbeligt, at det er tilladt at skyde nyåret ind i flere uger. Det bør kun være tilladt nytårsaften,' skriver Ole Sørensen.

Færre skader ved forbud

Endnu flere af dem, der debatterer på Twitter, er tilhængere af et totalt forbud. Argumentationen går primært på, at det vil mindske risikoen for alvorlige skader - blandt andet fordi en del af dem, der tænder lunten nytårsaften, har taget godt for sig af de våde varer i løbet af aftenen.

'Ja hvorfor ikke bare forbyde det helt? Ingen øjenskader, manglende fingre eller andre skader grundet tosser med fyrværkeri år efter år, i stedet vil man heller lave forbud for roundup i haverne,' skriver Anders C. Pedersen.

Regeringspartiet Socialdemokratiet vil efter nytår vurdere, om der er behov for nye regler. Men umiddelbart er partiet afvisende over for et forbud.

»Jeg tror ikke, at vi er klar til at forbyde det helt. Det er en del af den tradition, der er forbundet med nytåret. Og det er måske lige drastisk nok at lade meget få ødelægge det for os andre,« siger retsordfører Jeppe Bruus (S) til Ritzau og tilføjer, at kommunerne allerede i dag kan indføre forbud mod affyring i bestemte områder.

Uroligheder med fyrværkeri på Nørrebro natten til fredag den 27. december 2019. Efter unges amokløb med fyrværkeri vil flere politikere begrænse privates ret til at skyde af. Men de få skal ikke ødelægge det for de mange, mener ordfører. Det skriver Ritzau, fredag den 27. december 2019.. (Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Uroligheder med fyrværkeri på Nørrebro natten til fredag den 27. december 2019. Efter unges amokløb med fyrværkeri vil flere politikere begrænse privates ret til at skyde af. Men de få skal ikke ødelægge det for de mange, mener ordfører. Det skriver Ritzau, fredag den 27. december 2019.. (Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: Presse-fotos.dk

Både De Radikale og SF er åbne for at kigge på strammere regler for fyrværkeri, mens Venstres retsordfører Inger Støjberg ikke mener, at strammere regler vil gøre den store forskel i forhold til episoderne på Nørrebro.

»Hvis man tror, at man ved at ændre reglerne kan komme det her til livs, så tror jeg, at man tager fejl. For de her personer er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde og efterlever i forvejen ikke reglerne,« siger hun til Ritzau.

Ifølge politiet har episoderne på Nørrebro involveret grupper på 20-30 personer, der har skudt mod hinanden og andre med fyrværkeri.

Fredag aften forløb roligere end de foregående, men to 15-årige drenge blev anholdt, fordi de skød fyrværkeri mod andre. En forseelse, der kan give op til otte års fængsel.