Det er nu, du skal tjekke, om du har feriepenge til gode.

Det er der nemlig hele 900.000 danskere, der har.

Hele 4,2 milliarder kroner står uafhentet.

Sådan skriver ATP i en pressemeddelelse.

Mange danskere har feriepenge til gode. Foto: Jakob Arnholtz/Biofoto/Ritzau Scanpix

Hvis du har feriepenge til gode, skal du afholde ferien inden 31. december i år, så det er ved at være op over.

Feriekonto, der administreres af ATP, har i løbet af efteråret sendt breve ud til omkring 1,4 millioner danskere, men det er der altså næsten en million danskere, der ikke har reageret på.

Anne Kristine Axelsson er koncerndirektør i ATP. Hun siger:

»I lighed med tidligere år er der mange timelønnede lønmodtagere og fratrådte funktionærer, der har haft ferie med løn, der enten har skiftet job eller nu er ledige, som mangler at bestille deres feriepenge på borger.dk. I gennemsnit har de knap 4.700 kroner i feriepenge til gode, som de kan få udbetalt, hvis de altså husker at holde ferie og bestille deres feriepenge.«

Fakta om feriepenge Der er p.t. 4,2 milliarder kroner i feriepenge, som endnu ikke er bestilt. Det er feriepenge for ferie, der skal afholdes inden den 31. december 2023. Ca. 904.000 danskere har feriepenge til gode. På www.borger.dk/bestil-feriepenge kan man se, om man har feriepenge til gode. Hvis man har afholdt ferie i ferieåret 2022/2023, men ikke har bestilt sine feriepenge, kan man bestille dem indtil den 30. september 2024. Herefter bliver feriepengene overført til en feriefond. Kilde: ATP

På nuværende tidspunkt har 49,7 procent af i alt 1,8 millioner lønmodtagere stadig feriepenge til gode. Som det hvert år er tilfældet i perioden op til sommerferien, bliver der i forbindelse med julen normalt bestilt ekstra mange feriepenge, men erfaringen er, at langt fra alle feriepenge hos Feriekonto bliver bestilt.

»Vi kan kun opfordre til, at man får tjekket, om man skulle have feriepenge til gode,« siger Anne Kristine Axelsson.

Lønmodtagere, der er forhindret i at holde ferie inden årets afslutning, har mulighed for at få overført ferien til næste år, og har man afholdt ferie i ferieåret 2022/2023, men ikke har bestilt sine feriepenge, kan man bestille dem indtil den 30. september 2024.