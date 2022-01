23,3 milliarder kroner. Så meget skal dansk erhvervsliv betale tilbage, når man skal afdrage første rate af coronalån 1. april i år. Det skriver finans.dk.

Det kommer til at betyde lukninger, forventer Dansk Industri, som imidlertid samtidig kalder den udvikling for 'nødvendig'.

»Vi kan ikke have en situation, hvor virksomheder, som ikke er levedygtige, bliver holdt kunstigt i live i længere tid. Det ødelægger konkurrencen,« siger den politiske direktør i Dansk Industri, Emil Fannikke Kiær, til finans.dk.

Den tilbagebetaling, som skal ske 1. april, er manglende moms fra andet halvår af 2019 samt for hele 2020, hvilket udgør i alt 20,8 milliarder kroner, og dertil kommer A-skat for januar og februar 2021 på i alt 2,5 milliarder kroner.

Det er ratebetalinger fra november 2021 og februar 2022, som er blevet aftalt udskudt til 1. april i år.

Siden følger en rate for tilbagebetaling af A-skat – i alt cirka 5,6 milliarder kroner – den 1. juni, mens der 1. november skal falde yderligere i alt 2,6 milliarder kroner for blandt andet moms fra første kvartal i 2021 for de mellemstore virksomheder.

Dansk Industri mener, at det kan blive nødvendigt at se på en mulig udskydelse af tilbagebetalingen, hvis ellers de nuværende coronarestriktioner fortsætter.

47.512 danske virksomheder har, skriver finans.dk, optaget momslån i forbindelse med den igangværende coronapandemi, og de har lånt gennemsnitligt omkring 475.000 kroner.