Måske er den næste Stephen King, J.K. Rowling eller Ernest Hemingway på vej i en af skoleklasserne i Odense.

De yngste skoleelever har nemlig kastet sig ud i disciplinen som forfatter.

»Det er vigtigt for mig, at børn oplever glæden ved og værdien af at læse, og her har de så ovenikøbet prøvet kræfter med at skrive selv,« siger Susanne Crawley, der er børn- og ungerådmand i Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Hundredvis af skolebørn har fået lov til at skrive deres egne bøger, og nu kan de læses online på bibliotekernes hjemmeside. Det er en del af projektet “Børnebogmesse,” hvor 0. til 2. klasse har fået mulighed for at skrive bøger.

Senere på foråret udkommer samtlige bøger også i fysiske udgaver og kan lånes med hjem.

Og det glæder Odenses by- og kulturrådmand, at der er så stort et fokus på forfatterskabet.

»Mange børn har nu fået deres debut som forfatter og går i sporene efter H.C. Andersen og andre store odenseanere, der har udtrykt sig i fortælling og poesi,« siger Søren Windell og fortsætter:

»De får en stærk tilknytning til biblioteket, når deres bøger bliver lånt ud, så de kan læse hinandens fortællinger.«

Børnene har selv valgt illustrationer i deres bøger, og teksten har de skrevet i it-programmet, 'Skriv og læs', som er udviklet af Janus Madsen, der tidligere har været lærer på en af skolerne i Odense.