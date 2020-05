Et ægtepar fra Randers troede dårligt på deres eget held, da de for nogle uger siden vandt hele 15 millioner kroner i Lotto.

Da medarbejderen fra Danske Spil fortalte, at de havde vundet den helt store gevinst, var især konen skeptisk.

»15 millioner! Jeg kaldte på min kone og satte telefonen på medhør. Hun tænkte instinktivt ligesom mig, at det var svindlere, der prøvede at få oplysninger ud af os. Så hun stod og lavede fagter og sagde: Du må ikke oplyse dem om noget.«

Det fortæller den lykkelige vinder i en pressemeddelelse fra Dansk Spil.

Men den var god nok.

Den østjyske mand havde vundet milliongevinsten på et Plus-abonnement, hvor spillere automatisk deltager i udtrækningerne hver uge.

Da han for nogle år siden kvittede smøgerne, brugte han i stedet pengene på at spille Lotto. Dog havde han glemt at oplyse sit nye telefonnummer, så det tog Danske Spil et par uger at finde frem til ham.

På den måde gik han rundt og var mangemillionær i flere uger uden at vide det.

»Det er lidt skørt at gå rundt og tænke på, at man var millionær så længe uden at vide det,« siger han.

Parret har valgt at være anonyme. Faktisk har de holdt gevinsten så hemmelig, at ikke engang deres børn ved noget om de mange penge.

»Det handler altså ikke om, at vi ikke vil dele pengene med dem. Selvfølgelig vil vi hjælpe dem med bolig og studier og så videre i fremtiden. Men de skal lære at penge ikke bare er noget, man hiver op ad skuffen til enhver tid. Vi har altid været fornuftige med vores økonomi og har sparet op til de ting, vi gerne ville. Det, tror vi på, er sundt at give videre,« fortæller parret til Danske Spil.

Den glade vinder har allerede været ude at se på sin drømmebil, men da det kom til stykket, kunne han ikke få sig til at bruge så mange penge på en bil.

»Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til det. Jeg kan jo ikke forsvare at køre rundt i en bil til en million kroner. Det er jo helt åndssvagt at bruge så mange penge på et køretøj. Også selvom man har dem.«

I stedet har parret betalt huset ud. Købt nye møbler og har i øvrigt planer om at bruge pengene fornuftigt og investere de fleste af dem.

Nogle af pengene skal også gå til velgørende formål i fattige lande.

Og så skal hele den nærmeste familie med på en rejse i nærmeste fremtid.