Danmark står over for et voldsomt vejr med storm og forhøjede vandstande, når Pia torsdag rammer landet.

Derfor er flere udsatte steder i Danmark nu ved at gøre klar til det våde og vilde vejr. I Frederikssund varsler DMI en forhøjet vandstand, der lige nu lyder 140-180 centimeter.

Nu bliver borgere, der bor i området af Roskilde Fjord, opfordret til at forlade deres hjem fredag.

Skyllebakke Havn bliver dog mere end opfordret.

Frederikssund Kommune skriver på deres hjemmeside, at borgere 'skal' forlade deres hjem senest 22. december klokken 10.

Men det er ikke alle, der tager kravet til sig.

En af dem er Grethe Olsen, der har boet på adressen i flere år.

»Jeg trodser nok anbefalingen og bliver her. Det tør jeg godt,« forklarer hun og tilføjer:

»Jeg håber på, at det ikke bliver så slemt, men det er smadderirriterende.«

For Grethe Olsen har prøvet det før. Da stormen Bodil for ti år siden ramte landet, blev hendes hjem nemlig hårdt ramt.

»Det sidder i kroppen, og man tænker 'åh nej, ikke igen'.«

Derfor holder Grethe Olsen også nøje øje med prognoserne for vejret. For skulle det stå helt galt til, så vil hun revidere, hvorvidt hun skal blive hjemme.

Også selvom det er et krav, at hun skal forlade sit hjem.

»Der kan sagtens komme nye oplysninger fra kommunen og beredskabet, så vi må jo være omstillingsparate. Men jeg vurderer det igen, når fredag kommer,« lyder det fra Grethe Olsen.

Marianne Rohmer Hansen bor på samme vej og er også en af dem, der har besluttet sig for at blive hjemme.

Hun går og venter nervøst på, at stormen rammer.

Særligt, fordi hun oplevede Bodil-stormen for ti år siden og så, hvor voldsomt det var.

»Det er et meget dårligt tidspunkt. Man bliver rystet. Jeg har boet her i 27 år. Da Bodil kom, skulle vi forlade vores hjem i et halvt år. Det håber vi ikke sker igen – så kommer jeg ikke tilbage hertil,« forklarer Marianne Rohmer Hansen, og tilføjer:

»Jeg er lidt nervøs. Det var ganske forfærdeligt for ti år siden.«

Frederikssund Kommune forklarer over for B.T., at de ikke kan gøre meget mere end at opfordre borgere til at følge deres retningslinjer.

»Hvis folk selv vurderer, at de har det fint og gerne vil være der, så må de jo gøre det. Vi har endnu ikke en klokkeklar prognose for dagen, så alt er lidt oppe i luften endnu,« forklarer Steven Holst, kommunikationskonsulent ved Frederikssund Kommune.

Følg uvejret her i B.T.s LIVE-blog.