I det almene boligområde Nøjsomhed i Helsingør er mange beboere i disse dage fyldt til randen med frustrationer og magtesløshed.

Nu er der nemlig kommet navne på de 96 familier, som inden udgangen af 2021 skal pakke deres ting og flytte ud af deres lejlighed. En tvangsflytning, som beboernes boligselskab, har iværksat for at få fjernet bebyggelsen fra statens frygtede Ghettoliste.

TV 2 Lorry har talt med flere af beboerne og de forstår ikke, hvorfor det netop er dem, som bliver forvist fra deres hjem.

Camilla Andersen, fra opgang 23, er en af de udvalgte. Hun skal flytte ud med sine to børn, men hun ved ikke hvornår og hvorhen.

»Vi er ikke bare brikker i et spil. Vi er mennesker. Forleden kom min mindste datter grædende hjem fra legepladsen. Hun havde hørt fra nogle af de andre børn, at hun var blevet smidt ud. Og så spørger hun mig om vi er smidt ud? Jeg kender ikke selv svarene, men jeg er jo nødt til at betrygge hende og sige nej, det skal nok gå, selvom jeg faktisk ikke ved om det kommer til at gå,« siger Camilla Andersen til TV 2 Lorry.

På ghettolisten

Nøjsomhed blev i december 2018 en del af boligministeriets ghettoliste. Boligområdet opfylder nemlig alle listens kriterier. For mange arbejdsløse. For mange med ikke vestlig baggrund. For mange dømte kriminelle. Lavt uddannelsesniveau og lave indkomster.

Derfor ønsker beboernes boligselskab, Boliggården, at ændre beboersammensætningen ved hjælp af en helhedsplan, hvor syv opgange tømmes og laves om til attraktive såkaldte tilgængelighedsboliger, der skal huse folk på over 50 år med arbejde. På den måde håber boligselskabet, at bebyggelsen kan vriste sig fri af ghettolisten.

Men flere af de berørte beboere forstår ikke, hvorfor de er udvalgt. For mange af dem har arbejde og i flere af de udvalgte syv opgange bor der etniske ældre danske ægtepar, som har boet i Nøjsomhed hele deres liv.

»De fjerner ikke problemfamilierne. De tager nogle vilkårlige opgange, hvor der bor 80-årige mennesker, der har boet her hele livet. Der bor velfungerende folk i de opgange. Folk som arbejder og taler dansk. Og så skal de bare væk. Det gør altså ikke området til mindre ghetto,« siger Jørgen Sørensen, der føler sig uretfærdigt behandlet og stemplet.

»Jeg føler mig straffet for noget kommunalpolitikerne og regeringen har gjort ved at fylde området op med problemmennesker, der betyder, at vi nu er på ghettolisten. Vi velfungerende beboere bliver således straffet for deres fejlslagne politik. Jeg er dybt skuffet,« siger en berørt Jørgen Sørensen, der næste år skal forlade sin lejlighed i opgang 23.

Pest eller kolera

Direktøren i Boliggården, som står bag helhedsplanen, beklager situationen. Men han mener, at det er tvingende nødvendigt at gennemføre renovering. For hvis ikke Nøjsomhed ryger af ghettolisten inden udgangen af 2021, så vil bebyggelsen ryge på den hårde ghettoliste og det vil få fatale konsekvenser for mange flere beboere.

»Som reglerne er, så har vi fire år til at få Nøjsomhed af ghettolisten. Hvis det ikke lykkedes, så tvinges vi til at rive 60 procent af vores familieboliger ned eller sælge dem. Og det vil betyde, at mange flere beboere mister deres hjem. Så det er desværre et nødvendigt onde at gennemføre helhedsplanen,« siger direktøren fra Boliggården, Lars Gruby, til TV 2 Lorry.

Ifølge direktøren kan de ikke bare gå ind og fjerne enkelte udvalgte problemfamilier.

»Hvem skal fortage dén udvælgelse? Det må man ikke ifølge loven. Det ville være diskriminerende og overtræde menneskerettighederne. Så det jeg må ikke og jeg vil heller ikke. For så kommer jeg til at udvælge folk på baggrund af f.eks. etnicitet,« siger Lars Gruby.

Det er planen, at beboerne varsles i begyndelsen af 2020. De første beboere skal flytte i løbet af sommeren 2020. Det er endnu uvist, hvor de skal flytte hen.