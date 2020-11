Ifølge Fødevarestyrelsen bør der ikke være smittede mink med corona i Nordjylland efter onsdag.

Onsdag aften bliver de sidste mink på minkfarmene, hvor der konstateret coronasmitte og i besætninger i en radius af 7,8 kilometer omkring, aflivet.

Det siger Karsten Aagard, der er dyrlæge og stabschef hos Fødevarestyrelsen, til avisen Nordjyske.

- Vi er ved at være færdige alle steder. Så jeg har en kraftig formodning om, at vi når at få de sidste steder tømt onsdag aften, siger han.

Der kan dog godt ifølge stabschefen være enkelte farme, hvor der stadig er coronasmittede mink tilbage.

- Men det er én eller allerhøjst to farme, vi taler om, siger Karsten Aagaard.

Ifølge Karsten Aagaard ligger farmene tæt i Nordjylland, og derfor er der generelt ikke mange mink tilbage i landsdelen.

Ifølge Nordjyske er der omkring 350 minkfarme i Nordjylland. Der er konstateret smitte på 179 af farmene.

I hele landet er der konstateret smitte på 243 minkfarme, efter at der onsdag blev konstateret smitte på yderligere seks farme. 188 af de smittede minkfarme er aflivet.

Fødevarestyrelsen oplyser ikke, hvor mange af de ikke-smittede besætninger, der er aflivet. På et samråd onsdag sagde fødevareminister Mogens Jensen (S) dog, at mere end 2,8 millioner mink er blevet aflivet.

Regeringen besluttede i sidste uge, at alle mink i hele Danmark skal aflives. Siden da er det dog kommet frem, at den ordre var ulovlig. Det kræver lovhjemmel at kunne beslutte det, og en sådan har et flertal i Folketinget endnu ikke vedtaget.

/ritzau/