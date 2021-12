'Hvis du har en lækker babe i tankerne, så send lidt guf i Dm.'

Sådan lyder opfordringen i en såkaldt Instagram-julekalender fra eleverne på vestsjællandske Stenhus Gymnasium.

Her bliver der hver dag i december åbnet en låge med en af skolens pæneste piger, og det samme er tilfældet med de mandlige elever på en anden side.

Lignende såkaldte 'babe- og hunkkalendere' har B.T. i år også fundet for elever på Slotshaven Gymnasium, Odsherred Gymnasium og uddannelsesinstitutionen Rybners.

Fælles for dem alle er, at de medvirkende piger og drenge selv accepterer at være en del af kalenderen.

Et eksempel på kalenderen fra Stenhus Gymnasium i Holbæk. Foto: Instagram Vis mere Et eksempel på kalenderen fra Stenhus Gymnasium i Holbæk. Foto: Instagram

De seneste år har der været endnu flere babe- og hunkkalendere at finde, men i flere tilfælde har rektorer krævet dem lukket, da kalenderen med deres ord 'skabte et usundt miljø, hvor elever bliver fremhævet på grund af udseende'.

Samme holdning finder man dog ikke hos Per Farbøl, der er rektor på Stenhus Gymnasium.

»Hvis der kommer nogen elever til mig, så reagerer jeg, men så længe de opfører sig ordentligt, er det fint. Jeg har ikke nogen holdning til det,« siger han.

I B.T.s søgning efter de forskellige babe- og hunkkalendere, fandt vi dog også noget, som vi ikke havde set før:

Sukkertoppens lærer-kalender. Vis mere Sukkertoppens lærer-kalender.

På NEXT Sukkertoppen Gymnasium i Valby har man nemlig valgt fra skolens side at lave en kalender, der rent visuelt er lig med alle de kalendere, som eleverne fra de andre gymnasier har sat op.

Men der er én altoverskyggende forskel:

Det er lærere, som gemmer sig bag de 24 låger.

»I år har vi valgt at lave en kalender om lærerne, fordi vi synes, det er sjovt, og det synes eleverne også. I går var jeg selv i den,« fortæller rektor Anne Birgitte Lieberkind, der samtidig figurerede med tre udsagn, hvor eleverne så kan gætte, om de er sande eller ej.

Hvad synes du om julekalendere, hvor elever bliver udvalgt på grund af deres udseende?

Anne Birgitte Lieberkind har intet ønske om at tilsværte de andre gymnasier, men hun vil gerne sætte ord på, hvilken kultur hun ikke ønsker på sin egen skole.

»Vi arbejder for et miljø, der er inkluderende, så vi taler meget med vores elever om kulturen her,« siger hun og fortsætter:

»Vi har lukket ned for sociale arrangementer på grund af corona, så på den her måde kan vi sprede lidt julehygge, samtidig med at vi bibeholder en god kultur.«