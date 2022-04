Der er sket noget med København.

De allerrigeste danskere har forelsket sig i de mest eksorbitante boliger i hovedstaden og er samtidig blevet særdeles villige til at betale for dem. Det gør de kontant.

Det hører derfor ikke længere til sjældenhederne, at lejligheder i København sættes til salg for over 30 millioner kroner, og det hænger blandt andet sammen med, at danske mangemillionærer, der førhen har bosat sig i eksempelvis London, er begyndt at vende hjem.

Det fortæller liebhavermægler og indehaveren af Home Kgs. Lyngby, Lone Bøegh Henriksen.

»Der er mange, der rigtig gerne vil bo i København. Det er blevet en international hovedstad, der er rigtig attraktiv med spændende områder og restauranter i verdensklasse,« siger hun.

Tal fra Boligsiden viser, at antallet af solgte boliger i Region Hovedstaden til over 30 millioner kroner er eksploderet under corona-epidemien.

Mens der i 2019 og 2020 begge år blev solgt blot 11 villaer til over 30 millioner kroner, steg antallet til 28 i 2021.

Samme tendens gør sig gældende for lejligheder og rækkehuse (se tabellen). Sidste år blev der således solgt hele seks lejligheder til over 30 millioner kroner.

Den dyreste lejlighed til salg i 'Kysthus 1' i Tuborg Havnepark koster 33 millioner kroner. Men så får man også 227 kvadratmeter luksus med smuk udsigt over Øresund. Foto: Home Vis mere Den dyreste lejlighed til salg i 'Kysthus 1' i Tuborg Havnepark koster 33 millioner kroner. Men så får man også 227 kvadratmeter luksus med smuk udsigt over Øresund. Foto: Home

»Mange af køberne er nogle af dem, der er kendt i offentligheden. Det er danske familier med succesfulde virksomheder og store familieformuer. Det er meget velhavende mennesker med 'gamle penge',« siger Lone Bøegh Henriksen og fortæller, at de rige købere anser fast ejendom i København som 'en sikker havn for formueanbringelse'.

»Mange af de rigeste købere føler, at deres formue er sikret godt i fast ejendom. Det giver en særlig tryghed i en verden med krig,« siger hun.

De rige behøver ikke bekymre sig om stigende renter på realkreditlånene. Køberne til denne klasse af boliger behøver nemlig slet ikke optage lån, lyder det.

»Købene er ikke båret af deres lønindkomst, og køberne kan betale kontant. Det er meget almindeligt. De skal ikke i banken først,« siger Lone Bøegh Henriksen.

Handlerne af de dyreste lejligheder i danmarkshistorien gik så stærkt i sidste halvår af 2021, at en lejlighed, der snuppede titlen som den dyreste handel nogensinde på dansk jord, blot to måneder senere måtte se sig overgået.

Rekorden blev sat med salget af en lejlighed til 32,5 millioner kroner på 319 kvadratmeter på Sankt Annæ Plads ved Amalienborg.

Selvom lejlighederne købes til summer, som de fleste knap tør drømme om at have, betyder det ikke, at millionærerne ikke sætter deres eget præg på kvadratmeterne, til trods for at luksusboligerne står særdeles indflytningsklar.

»Køberne er sindssyg kræsne. Nogle af de nyopførte boliger, vi har solgt, har vi oplevet er blevet bygget om for meget store millionbeløb. Der var eksempelvis en, hvor der blev lavet om for 16 millioner kroner,« siger Lone Bøegh Henriksen og fortsætter:

»De har nogle helt særlige drømme og holdninger til, hvordan deres bolig skal se ud.«

Ifølge liebhavermægleren er der sket et skifte i, hvor de rigeste vil bo. Hvor det førhen var langs 'den gyldne mil' fra Vedbæk op til Rungsted, at millionærerne slog sig ned, er det i stigende grad boliger i København, der bliver kigget efter nu.

»Der er fantastiske boliger langs Strandvejen, men det er store huse, der kræver vedligehold. De hører en lidt anden tid til. Det er kendetegnende for de her mennesker, at de lever et meget aktivt og internationalt liv, og de vil ikke bruge ressourcer på deres bolig. De vil hellere hurtigt kunne tage i lufthavnen og rejse til Stockholm og Paris og nyde livet.«