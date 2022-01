Køb af luksusbiler i Danmark har det seneste år fået fuld pedal.

Det kører nemlig rigtig godt for de mest velhavende, der ikke er bange for at skrive under på en slutseddel hos bilforhandleren, selvom prisen på et kostbar køretøj runder én million kroner.

Sådan lyder det fra salgschef hos Mercedes-Benz i Hørsholm Steen Hansen.

»Der er flere nu, som kigger ind i muligheden for at købe en bil i det her prisleje,« siger han.

Priserne på Mercedes-Benz' nye elbil EQS starter ved 1,1 million kroner. Denne variant koster dog hele 1,8 millioner kroner. Vis mere Priserne på Mercedes-Benz' nye elbil EQS starter ved 1,1 million kroner. Denne variant koster dog hele 1,8 millioner kroner.

Tal fra De Danske Bilimportører viser, at der i stigende grad ruller biler med et prisskilt med syv cifre ud på vejene. Dette er særligt udtalt i hovedstadsområdet, hvor der i 2021 blev solgt 791 nyregistrerede biler til over én million kroner. Bilerne havde en samlet værdi på over én milliard kroner. Se graf nedenfor.

»Der er flere, som er villige til at bruge penge på de biler her. Det er blevet en prioritet i hverdagen. Vi kan mærke, at man gerne vil have et produkt, som er sporty, har den grønne profil og er teknologisk langt fremme,« siger Steen Hansen og peger på, at danskernes formue generelt har fået vokseværk.

Flere tøver derfor ikke med at bruge pengene på at glæde dem selv, lyder det.

»Jeg tror helt klart, at man gerne vil gøre noget godt for sig selv og vil udleve nogle drømme – det smitter også af på bilsalget,« siger Steen Hansen.

Den opfattelse deler forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru.

»Det økonomiske opsving afspejler sig i bilstatistikken. Der er kommet flere biler på vejene, og der er også kommet flere dyre biler på vejene. Når det går godt med økonomien, kan man simpelthen se det på de biler, vi køber,« siger han.

Priserne på Mercedes-Benz' nye elbil EQS starter ved 1,1 million kroner. Denne variant koster dog hele 1,8 millioner kroner. Vis mere Priserne på Mercedes-Benz' nye elbil EQS starter ved 1,1 million kroner. Denne variant koster dog hele 1,8 millioner kroner.

Også inden for luksussegmentet er der sat strøm til elbilsalget. Hos Mercedes-Benz i Hørsholm står der nu elbiler til priser på op til 1,8 millioner kroner.

Det er dog fortsat benzinbiler, der dominerer blandt de aller dyreste biler. Hos Mercedes kendes de ved bogstaverne AMG.

»Det her er power!« siger salgskonsulent og AMG-ekspert hos Mercedes Claus Albæk, da han viser en SUV til 2,9 millioner kroner frem.

Bilen har otte cylindre, der yder 612 hestekræfter. Motoren er bygget af én mand. Et kendetegn for AMG.

Denne SUV står til 2,9 millioner kroner. Bilen har otte cylindre, der yder 612 hestekræfter. Motoren er bygget af én mand. Et kendetegn for AMG. Vis mere Denne SUV står til 2,9 millioner kroner. Bilen har otte cylindre, der yder 612 hestekræfter. Motoren er bygget af én mand. Et kendetegn for AMG.

Hvem er det, der typisk køber sådan en bil?

»Det kan være den samme kunde, som også har købt en elbil og har flere biler. Kunden kører i el til daglig men skal bruge noget andet til måske at trække en hestetrailer,« siger Claus Albæk.

At hele 45 procent af de nyregistrerede biler i 2021 til en pris på over én million kroner er købt i Region Hovedstaden overrasker ikke Ilyas Dogru.

»Det er velkendt, at mange velhavende er koncentreret i københavnsområdet,« siger han.

Ifølge forbrugerøkonomen tyder tallene på, at købet af de mest ekstravagante biler er præget af lyst frem for fornuft. På grund af lavere afgifter rækker pengene længere, hvis man køber en elbil fremfor en benzinbil.

Alligevel står benzinbilerne for 65 procent af de solgte biler til en pris på over to millioner kroner.

»De dyreste biler har typisk en benzinmotor, og det siger mig, at det er biler, som mest af alt er nice to have. De bliver ikke brugt til at pendle, men bliver snarere luftet en gang imellem,« siger Ilyas Dogru og fortsætter:

»De dyreste biler er livsstilsbiler, som man kun kan købe, hvis man har virkelig mange penge, og det er biler, som oftest kun bliver købt af nogen, som går op i biler.«