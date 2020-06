Politikere på begge sider af Øresund vil gøre havområdet til marin nationalpark og stoppe udledninger.

Politikere på begge sider af Øresund er gået sammen om et forslag, som skal gøre Øresund til en marin nationalpark.

Formålet er at hindre udledning af spildevand i vandet mellem Danmark og Sverige ved at give Øresund den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde.

Det skriver TV2 Lorry.

- Vi ønsker at sætte en stopper for den massive udledning af spildevand, som vi har fået dokumenteret i den seneste tid, lyder det fra Martin Lidegaard, medlem af Folketinget for De Radikale, til TV2 Lorry.

Han er gået sammen med Niels Paarup-Petersen fra Centerpartiet i Sveriges Riksdag om det fælles beslutningsforslag, som vil blive stillet i Folketinget såvel som den svenske Riksdagen.

Ud over spildevandsudledningerne er det også sandsugningen i Øresund, som politikerne ønsker at få stoppet straks.

Ifølge TV2 Lorry sker spildevandsudledningerne i Øresund i forbindelse med store regnskyl og skybrud, der overbelaster kloakkerne og rensningsanlæggene.

Alene i København er der i perioden 2014-2018 blevet udledt 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund.

Det sker, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er noget alternativ.

- Hvis det skal lykkes at gøre Øresund til biosfæreområde, forudsætter det naturligvis, at vi bliver bedre til håndtere spildevandet. Jeg forestiller mig ikke, at vi kan omdanne hele vores kloaksystem nu og her.

- Det er mere realistisk, at vi for eksempel får bygget nogle flere forsinkelsesbassiner, så vandet bliver opbevaret, indtil det kan sendes videre. Vi kan i hvert fald godt gøre det bedre end i dag, siger Martin Lidegaard til TV2 Lorry.

De Radikale har før forsøgt at få gjort Øresund til marin nationalpark.

- Det kunne vi ikke få flertal for. Jeg håber og tror på, at det bliver anderledes denne gang, siger Martin Lidegaard til TV2 Lorry.

