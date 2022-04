I Estland sidder en udadtil normal 16-årig dreng, der hos sin familie og venner går under sit borgerlige, estiske navn.

Men i én særlig gruppe på det beskedappen Telegram bliver drengen af hundredvis andre kaldt noget helt andet:

'The commander' – på dansk 'kommandøren'.

Kaldenavnet har han i den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division, hvor man arbejder mod ét altoverskyggende mål: racekrig mod jøder og sorte.

En gruppe, som den estiske dreng i 2018 – i en alder af 13 år – selv stiftede.

Og en gruppe, der nu er blevet offentligt kendt i lille Danmark, efter to drenge på 15 og 16 år fra Vestsjælland i torsdags blev anholdt og sigtet for at lade sig hverve og forsøge at hverve andre til Feuerkrieg Division.

Der er generelt ikke megen information at finde på den nynazistiske gruppe, men udenlandske medier og efterretningstjenester har de seneste år undersøgt Feuerkrieg Division og afsløret grusomme detaljer om dens motiver.

Det hele begyndte altså i 2018, da den estiske dreng – kendt som 'the commander' – dannede gruppen med tydelig inspiration fra den tyske Atomwaffen Division, der også er en højreekstremistisk bevægelse med fokus på racekrig.

Sådan ser Feuerkrieg Divisions mærke ud

Straks gik Feuerkrieg Division i gang med at rekruttere især unge drenge rundt omkring i verden, og der har allerede nu været talrige konkrete eksempler på, hvad den nynazistiske gruppe ønsker at udføre.

I august 2019 anholdt FBI eksempelvis den 23-årige nynazist Conor Climo, da man fandt frem til, at han på den krypterede beskedapp Wire kommunikerede med andre medlemmer af Feuerkrieg Division.

Og det var bestemt ikke uskyldige ting, som medlemmerne diskuterede.

Det handlede nemlig om et terrorangreb, Conor Climo skulle eksekvere.

Planen var at fremstille en brandbombe, der skulle detoneres i en amerikansk synagoge eller en LGBTQ-bar i Las Vegas, men FBI nåede altså at få afværget angrebet.

Under afhøringen af Conor Climo fik den 23-årige mand dog gjort klart, at han »hadede sorte, jøder og LGBTQ-personer«.

Ligeledes fortalte Conor Climo, at han blev en del af Feuerkrieg Division, da organisationen »tilbød ham ære og muligheden for at bidrage med sin viden om at konstruere eksplosive anordninger til en 'god' sag«.

Den 23-årige amerikaner blev idømt to års fængsel.

Feuerkrieg Divisions ideologi bygger på den kendte nynazist James Masons beskrivelser i sit gamle nyhedsbrev SIEGE, hvor han blandt andet beskrev behovet for at vælte det eksisterende system ved hjælp af en racekrig.

Derudover hylder Feuerkrieg Division også massemordere som Anders Breivik, Adolf Hitler og Charles Manson i deres interne tråde.

Siden opstarten i 2018 har terrororganisationen vokset sig større, og det kom hurtigt frem, at rekrutteringen af nye medlemmer sker gennem chatfora på internettet, og at man særligt går efter unge drenge.

Den information stemmer godt overens med anholdelsen af de to danske drenge tidligere på ugen.

Torsdag morgen gennemførte politiet en koordineret aktion og anholdt to teenagere i terrorsag.

Anklageren mener nemlig, at den 15-årige selv er blevet hvervet til organisationen i december 2021 via den krypterede beskedtjeneste Telegram, og at han herefter har fået den anden sigtede – en 16-årig dreng – med i stablen.

Den 15-årige dreng skal blandt andet have udfyldt og indsendt et ansøgningsskema, hvor han angav at have våbenkendskab.

Og i januar og februar 2022 skal han angiveligt have sendt link til personer via Telegram med adgang til en digital mappe, hvori der blandt andet var bombemanualer.

Ifølge Christian Mogensen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og ekspert i ekstreme digitale fællesskaber, er der en særlig grund til, at Feuerkrieg Division går målrettet efter yngre mænd.

»De går aktivt efter at rekruttere på ungdoms- og spilmedier, fordi det er nemt at opbygge en relation der. Hvis man mødes i et spil, har man allerede en relation og samarbejder om en opgave. Men det betyder ikke, at de medier er farlige, eller unge, der bruger meget tid der, er særligt voldsparate,« forklarede han tidligere på ugen til B.T.

Artiklen er baseret på oplysninger fra: Buzzfeed, OIET, Ritzau, NPCC og BBC.