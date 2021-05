Michelin-guiden har haft behov for tid til at forberede sig, men nu er der fundet et tidspunkt for uddelingen.

Tidligere på året blev Michelin-uddelingen for Norden udskudt på ubestemt tid på grund af coronasituationen, men nu ligger det fast, at stjernerne uddeles i september.

Det oplyser Michelin i en pressemeddelelse.

Guiden har haft behov for tid til at forberede lanceringen og sikre "det vanlige høje niveau", lyder det.

De berømte stjerner vil blive uddelt til restauranter i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Uddelingen finder sted i den norske by Stavanger.

International direktør for Michelin-guiden Gwendal Poullennec udtaler i meddelelsen, at man med udskydelsen får længere tid til at vurdere restauranterne.

- Vi ønsker at tilbyde alle, der holder af at spise ude, det bedste fra Nordens kulinariske scene. Derfor har vi valgt at udskyde præsentationen af vores 2021-årgang.

- Dermed får vi også mulighed for at vurdere nedlukningernes effekt samtidig med, at vi bedre kan fejre det, der ser ud til at blive en fornem 2021-udgave, med alle madelskere.

Det var planlagt, at stjernerne skulle uddeles 8. februar ved begivenheden "Michelin Guide Nordic Countries", men det satte coronasituationen en stopper for.

Til september vil uddelingen blandt andet kunne følges via livestream på Michelin-guidens YouTube-kanal.

I 2020 mistede Danmark tre stjerner, men fik samtidig tre nye, og dermed er der i øjeblikket uddelt 35 stjerner til restauranter i Danmark.

Gwendal Poullennec håber, at stjernerne kan skabe mere opmærksomhed om den hårdt ramte restaurationsbranche under coronakrisen.

- På trods af det seneste års udfordringer har kokkene udvist et forbilledligt engagement og en enorm dedikation for at videreføre deres restauranter og stadig levere madoplevelser til kunderne. Det er alt det, vi ønsker at fejre og forhåbentlig dermed bidrage til genrejsningen af den nordiske madscene, udtaler han.

Guiden blev startet af dækfabrikanten André Michelin i 1900. Den rummede i begyndelsen oplysninger om, hvor man som bilist kunne få benzin på bilen eller skifte dæk. De rejsende fik dog også råd til, hvor de kunne spise eller overnatte.

Dengang var der cirka 3000 biler på de franske veje, og bagtanken med Michelin-guiden var efter sigende, at få bilisterne ud på vejene. I 1920 kom stjernerne til guiden.

/ritzau/