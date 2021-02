128.

Så mange kunder må ifølge de nye regler for genåbning være i Magasin Du Nord på Kongens Nytorv i København. På samme tid vel at mærket.

Og det er langt fra en holdbar løsning for kæden, der har syv stormagasiner rundt om i Danmark. Det skriver Finans.dk.

»Det kan vi jo ikke åbne efter. Intentionen i den politiske aftale er nok ikke, at sådanne som os i det hele taget skal genåbnes nu, og det understreger dette arealkrav jo,« siger Peter Fabricius, der er økonomidirektør i Magasin du Nord.

Butikken på Kongens Nytorv er omkring 32.000 kvadratmeter, og ifølge de nye regler betyder det, at de skal reservere 250 af dem til hver kunde. Det gælder for alle udvalgsvarebutikker over 5.000 kvadratmeter. Derudover skal kunderne bestille tid, før ankommer.

Til gengæld må eksempelvis en tøjbutik på 4000 kvadratmeter have op til 200 kunder ad gangen i butikken, fordi de kun skal reservere 20 af dem til hver kunde.

Og det giver ingen mening, hvis man spørger Dansk Erhverv.

Til Finans fortæller markedsdirektør Henrik Hyltoft, at det formentlig vil betyde, at ingen af de store detailbutikker udover bilforretninger vil åbne med de krav.

Den endelige bekendtgørelse for genåbningen af detailbranchen ventes først at være klar i løbet af weekenden. Store dele af branchen må åbne igen fra mandag, 1. marts.