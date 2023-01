Lyt til artiklen

Regionerne smider et tocifret millionbeløb på at holde dem kørende.

Men landets 25 vaccinationscentre står gabende tomme og 94 procent af bookingtiderne er ledige.

Det skriver Avisen Danmark på baggrund af tal fra Statens Serum Institut.

Ifølge eksperter, så er det uden tvivl som at smide penge i et hul. Det er både spild af penge og af sundhedspersonale, når apoteker og lægehuse også vaccinerer.

Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, har svært ved at se, hvordan man kan forsvare at bruge 40,8 millioner kroner om måneden i snit på at holde dem åben.

»Det er ressourcer, der kan bruges andre steder. Mange af vaccinatorerne er jo for eksempel sygeplejersker, som der kan være behov for andre steder. Og så er der selve pengene. Dem kunne man lige så godt spare,« siger han.

I alt har vaccinationscentrene kostet mindst 163 millioner kroner fra september til december.

Danske Regioner understreger over for Avisen Danmark, at der ikke er planer om at lukke nogle af de 35 vaccinationscentre på nuværende tidspunkt.

Til gengæld tilpasses åbningstider og -dage løbende, lyder det i et skriftligt svar.