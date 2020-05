Hvis du er den mindste smule interesseret i rummet, så kan det være, du skal tage et kig på aftenhimlen de kommende uger.

Den internationale rumstationen ISS, vil nemlig fra fredag aften og 14 dage frem bevæge sig i en bane ind over Europa, som betyder, at den i de sene aftentimer kan ses fra Danmark.

Hvis vejret vel at mærke tillader det, skriver TV 2.

Rumstationen vil angiveligt kunne ses som et lysende objekt i løbet af de minutter, den passerer hen over den sydlige aftenhimmel.

Grunden til, at ISS overhovedet kan ses på den mørke aftenhimmel, er, at sollyset reflekteres i de store solpaneler, der sidder på rumstationen.

Er man interesseret i at se den flyvende rumstation, skal man dog sørge for at stå klar på det helt rigtige tidspunkt.

Med en hastighed på næsten 28.000 kilometer i timen, tager det nemlig kun lidt over halvanden time for rumstationen at nå en gang rundt om jorden, og derfor kan den også blot kortvarigt ses fra Danmark.

Befinder du dig eksempelvis i Odense, og vil forsøge at få et kig på rumstationen lørdag, skal det være i tidsrummet fra klokken 23.52 til 23.58, mens det søndag er klokken 22.17 til 22.22. Du kan finde de nøjagtige tidspunkter for det sted, du befinder dig her.