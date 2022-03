Aarhus Ø har det hele. Havnebadet, udsigten over Aarhusbugten, caféer og streetfood-boder. Men der er en ret væsentlig ting, der mangler: Et supermarked.

Bydelen, der er skudt op gennem de sidste ti år, ser på mange måder færdig ud, men beboerne i de splinternye bygninger har i flere år måttet gå ind til 'fastlandet' for at handle dagligvarer.

Men det skal der laves om på nu.

Øboerne har nemlig netop fået en glædelig nyhed. Inden længe slår Føtex dørerne op i byggeriet Nicolinehus, der vil stå færdigbygget i år. Også Netto forventes at åbne i samme byggeri.

»Vi har glædet os i flere år til at kunne bringe det første supermarked til Aarhus Ø, og vi ved, at I er mange, der har efterspurgt en åbningsdato. Derfor er det også med glæde, at vi nu kan fortælle, at Føtex åbner sine døre den 9. juni i Nicolinehus Syd,« skriver Nicolinehus på Facebook.

De skriver desuden, at Føtex i Nicolinehus bliver sin helt egen flagship store med en stor åben delikatesse og en pakkeshop.

Nyheden om supermarkedet har også allerede kastet flere reaktioner af sig.

»Vi glæder os og har gjort det i snart 6 år,« lyder det blandt andet i kommentarsporet.