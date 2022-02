»Jeg tænkte: 'Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?'«

Sådan lyder det fra 56-årige Britta Loeb fra Aalborg, der selv har to døtre.

Ligesom alle andre i byen er hun forfærdet over, at to unge mennesker forsvandt efter en bytur i Aalborg.

Og det fik hende til at tænke, om hun selv kunne bidrage med noget, så lignende sager ikke dukker op i fremtiden.

»Jeg var inde og lægge blomster til Mia og Oliver. Det berørte mig utroligt meget at stå derinde. Da jeg gik hjem, tænkte jeg over, om jeg selv kunne gøre noget,« siger Britta Loeb.

Hun lavede derfor et opslag på Facebook, hvor hun tilbyder at hente unge mennesker, der ikke har en forælder eller anden bekendt, der kan hente dem i byen.

»Der er mange studerende her i Aalborg, der ikke lige har forældre rundt om hjørnet, der kan komme og hente dem. Så jeg tænkte, at det kan jeg gøre,« siger hun.

Det er ikke noget, hun vil tage penge for, men for sin egen sikkerheds skyld gør hun sig også nogle tanker om, hvem det er, hun tager med i bilen.

»Jeg har ikke lyst til at køre gud og hver mand hjem. Så det skal være en, jeg laver en aftale med inden og som måske ikke har en kammerat eller veninde, de kan følges med hjem. Også så jeg ved, hvem jeg tager med ind i bilen,« siger hun.

Tror du ikke, du bliver træt af i længden at skulle hente folk midt om natten?

»Nej, for jeg gør en forskel for andre.«

For Britta Loeb er det ikke fremmed at hjælpe andre. Hun har siden 2010 været frivillig i Søskendekram, som hjælper personer, der har mistet en bror eller søster. Britta selv mistede sin bror i 1994, da han som 35-årig døde af en blodprop.

»Jeg ved, hvordan det er at miste et ungt familiemedlem, selvom omstændighederne her er anderledes,« siger hun.

Med sit opslag på Facebook håber Britta også, at hun kan inspirere andre.

»Jeg synes, det ville være fint, hvis andre vil tilbyde det samme, men jeg synes også, at man burde se på, om der skal mere overvågning op eller måske noget afskærmning nede ved fjorden,« siger hun.

Tirsdag meldte Aalborg Kommune ud, at de i samarbejde med Nordjyllands Politi vil drøfte, hvordan trygheden i det aalborgensiske natteliv kan øges.