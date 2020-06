Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afgjort 18 af de 565 sager, hvor Covid-19 er meldt som en arbejdsskade.

Det skriver AES på sin hjemmeside.

Ti af sagerne er blevet anerkendt, mens de resterende otte er blevet afvist.

I alle de anerkendte sager har en person fået sygdommen Covid-19 efter at have været udsat for smitte i forbindelse med arbejde.

De otte afviste sager handler ikke om diagnosen Covid-19, men om andet, som kan relateres til coronapandemien.

Den seneste opgørelse fra AES viser, at i alt 565 coronarelaterede arbejdsskader er blevet anmeldt.

Opgørelsen omfatter sager om selve sygdommen, men også sager om eksempelvis allergi efter brug af værnemidler.

I langt de fleste anmeldelser er det sygdommen Covid-19 forårsaget af corona-smitte, der bliver anmeldt som en arbejdsskade.

Opgørelsen viser også, at langt de fleste af anmeldelserne kommer fra medarbejdere i sundhedsvæsenet og på socialområdet. Her stammer i alt 417 af anmeldelserne fra.

Mere præcist kommer 262 af anmeldelserne fra medarbejdere på hospitaler, mens 81 af dem stammer fra ansatte på plejehjem.

Nogle typer af arbejde indebærer ifølge AES en stærk formodning om, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på sit arbejde.

Det kan eksempelvis være sygeplejersker, som arbejder på intensivafdelinger.

Flere faggrupper har udtrykt bekymring for, at ansatte kan komme i klemme ved coronarelaterede arbejdsskader.

I starten af maj advarede advokater og læger om, at det kunne være svært at løfte bevisbyrden i erstatningssager, hvor en person bliver smittet med coronavirus i sit arbejde.

Til det sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at man har krav på erstatning, hvis man bliver smittet med Covid-19 i forbindelse med sit arbejde.

/ritzau/