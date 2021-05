Arbejdet med at få de omkring 13.000 ton mink op af jorden og brændt er begyndt i Nørre Felding ved Holstebro.

Arbejdet med at grave døde mink op er gået i gang i Nørre Felding syd for Holstebro.

Det skriver TV Midtvest.

Minkene blev gravet ned i slutningen af 2020, men nu skal de cirka fire millioner døde dyr op af jorden og til endelig forbrænding.

Klokken var endnu ikke blevet 04.00 torsdag, før de første maskiner begyndte på arbejdet, og en del af de døde mink skal på langfart for at blive brændt på et af de 13 affaldsanlæg, som har budt ind på opgaven.

Nogle skal transporteres til Amager i øst, nogle til Sønderborg i syd og andre til Hjørring i nord.

Borgere i områderne nær minkgravene er på forhånd blevet advaret om, at det kan lugte i forbindelse med opgravningen.

TV Midtvests journalist på stedet er torsdag morgen ikke specielt generet af lugten.

- Man kan godt lugte, når lastbilen med mink kører forbi, men det er peanuts sammenlignet med at stå i en svinestald, siger han til regionalmediet.

Klokken 04.30 kørte første lastbil fyldt med mink fra militærområdet i Nørre Felding mod Sønderborg, efter at gravkøer havde skovlet minkene op fra jorden og læsset dem. Det skriver TV2.

Torsdagens arbejde er en prøveopgravning. Her bliver det afsløret, hvilken tilstand minkene er i efter et halvt år under jorden, hvor de har været svøbt i kalk. Det bliver også testet, hvor længe det tager at brænde de døde dyr.

Og det er ikke tilfældigt, at arbejdet er begyndt på en helligdag, har fødevareminister Rasmus Prehn (S) tidligere fortalt.

- De involverede parter har en tidsplan, der skulle gå op. Og hvis vi skal nå det her hurtigst muligt, også inden vejret bliver så godt, at vi risikerer yderligere lugtgener, så er det nu, vi skal slå til.

- På en helligdag er der alt andet lige også mindre trafik på vejene, så man hurtigere kan nå frem til forbrændingsanlægget, har han tidligere forklaret til Ritzau.

Det er et politisk flertal på Christiansborg, som i december besluttede, at minkene skal graves op.

At der er gået tid fra beslutningen, til arbejdet er begyndt, skyldes smitterisikoen. En del af de mink, der blev aflivet i slutningen af 2020, var smittet med coronavirus, og Dansk Veterinær Konsortium har vurderet, at dyrene efter et halvt år under jorden ikke længere udgør en smitterisiko.

Når arbejdet nær Holstebro er overstået, graver myndighederne mink op fra lignende grave nær Karup.

Planen er, at alle dyrekadaverne skal være gravet op og brændt i midten af juli.

