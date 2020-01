En håndfuld danske borgere forventes at flyve fra den kinesiske by Wuhan torsdag aften dansk tid med kurs mod Danmark.

Meldingen kommer, cirka et døgn efter at Udenrigsministeriet meddelte, at det ville sende et hold fra ambassaden i Beijing til Wuhan for at hjælpe danskere hjem.

»Vi håber på at få de første danskere ud af Kina inden for de næste par timer,« siger direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen torsdag aften ved 20.30-tiden.

Udenrigsministeriets Borgerservice har kontakt til i alt 21 borgere i Hubei-provinsen, hvor udbruddet af coronavirus begyndte. Der er tale om danske statsborgere og mennesker, som har permanent opholdstilladelse i Danmark. Flere af dem er børn.

Ud af de 21 skal 15 personer hjælpes til Danmark, oplyser Erik Brøgger Rasmussen.

»Flyene bliver fyldt op med statsborgere fra forskellige lande, og vi får så nogle med på det fly,« siger han.

Erik Brøgger Rasmussen regner med, at de sidste borgere bliver sat på et fly mod Europa fredag eller senest lørdag morgen dansk tid. Ved udgangen af weekenden forventes alle at være tilbage i Danmark.

For at få lov til at forlade Kina skal de dog gennemgå et sundhedstjek i lufthavnen i Wuhan.

Derudover skal de screenes, når de ankommer til et europæisk land. Og igen, når de er hjemme i Danmark.

Hvis der findes symptomer på virusset blandt passagererne, får de ikke lov til at rejse, siger Erik Brøgger Rasmussen. De vil i stedet blive behandlet i henhold til lokale myndigheders forskrifter.

»Det er for at begrænse smittefaren. Kineserne gør, hvad de kan for ikke at brede smitten videre ud,« siger han.

Modtagelsen i Danmark vil ske i koordination mellem de forskellige myndigheder og to specialiserede afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital.

Coronavirusset har indtil videre kostet 170 mennesker livet. Knap 8000 mennesker er smittet med virusset. Blandt de smittede er personer i Finland, Tyskland og Frankrig.

/ritzau/