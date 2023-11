Fem danskere er fredag på de lokale myndigheders liste over personer med adgang til at forlade Gaza.

Men de to danske børn, der ifølge B.T.s oplysninger blev kidnappet for 10 år siden af deres far, er ikke blandt de fem.

Det bekræfter familien overfor B.T.

B.T. har tidligere skrevet om en dansk statsborger, der har været efterlyst for kidnapning af sine to børn.

Han er ifølge B.T.s oplysninger én af de 20 danskere, som Udenrigsministeren arbejder på at redde ud af krigszonen.

Men ifølge børnenes familie har Udenrigsministeriet forsøgt at få kontakt til faren i Gaza, men han ikke svaret ministeriet.

B.T. har talt med Dina Ali El-Nazzal, der er mor til Layal Hammouda og Mohammad Hammouda, der fortæller, at hun ikke har set sine børn, siden hun sagde farvel til dem i Kastrup Lufthavn, hvor de skulle en uge til Egypten med deres far.

Layla og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. De har ikke set hinanden i 10 år. Foto: Privatfoto Vis mere Layla og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. De har ikke set hinanden i 10 år. Foto: Privatfoto

Børnene befinder sig ifølge moren i den sydlige del af Gazastriben.

»Mine børn, de skal fjernes derfra. Nu handler det ikke om kidnapning. Det handler om, hvad de udsætter børn for dernede. De dør jo,« sagde Dina til B.T.

Dina ved ikke, om hendes eksmand kunne finde på at sige til børnene, at deres mor er død, men der er ingen tvivl om, at hun venter på at kunne tage imod sine børn i samme lufthavn, hvor de blev taget fra hende.

»Jeg venter stadig på dem her. Og jeg er i live, hvis nu deres far har sagt, at de ikke har nogen. De er jo store børn, og de spørger sikkert efter mig. Jeg savner dem. Og de skal tilbage. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få dem tilbage. Og de skal nok få et kram igen. Jeg har også stadig kontakt til deres venner, der savner dem og spørger ind til dem.«