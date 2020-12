Sundhedsstyrelsen har informeret regioner, kommuner og læger om, hvordan coronavaccinen skal organiseres.

De første coronavacciner er på vej, og planerne for den indledende vaccinationsindsats er på plads.

Beboere på plejehjem, sårbare ældre og frontpersonale i sundhedsvæsenet vil modtage vaccinen først.

Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside torsdag.

Styrelsen har sendt besked ud til regioner, kommuner og praktiserende læger med planer for, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen skal organiseres.

Forberedelserne er derfor i fuld gang alle steder.

- Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang. Dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads.

Andre i helt særlig risiko for coronavirus kan blive kontaktet af egen læge eller sygehus.

Ældre vil løbende blive inviteret efter fødselsdato over e-boks.

Når der efterhånden kommer større mængder af vaccinen til Danmark, vil de blive fordelt ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal.

Vaccinationerne vil primært ske i vaccinationscentre oprettet af regionerne.

Nogle vil blive vaccineret på for eksempel deres plejehjem. Personale i sundhedsvæsenet vil blive tilbudt vaccinen på arbejdspladsen.

Samtidig vil Sundhedsstyrelsen over jul og nytår sende et brev via e-boks til alle danskere over 18 år. Her vil man blive informeret om den kommende vaccine.

/ritzau/