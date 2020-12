Søndag bliver de første danskere efter planen vaccineret mod corona. Plejehjemsbeboere står forrest i køen.

Vaccinen mod coronavirus fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech er tidligt lørdag morgen ankommet til Statens Serum Institut (SSI) på Amager i København.

Det bekræfter SSI-direktør Henrik Ullum til Ritzau.

- Vi har længe glædet os til at modtage den her første ladning af vacciner og derfor snart kunne sende dem ud til danskerne.

- Det er meget, meget dejligt, at vi nu snart kan lave et direkte slag tilbage mod corona ved at behandle det aktivt ved, at vi immuniserer, således at man ikke bliver syg, siger Henrik Ullum.

Fra Amager vil vaccinerne blive pakket om i mindre kasser og videredistribueret til landets fem regioner.

Vaccinerne er blevet sendt med lastbil fra et distributionscenter i Belgien.

Danmark modtager i første omgang omkring 9750 vaccinedoser, der bliver videredistribueret til regionerne senere lørdag.

De første danskere vil blive vaccineret søndag morgen klokken ni. Her vil beboere på fem plejehjem et i hver region få vaccinen. Herefter vil nogle personer fra frontpersonalet såsom sygeplejersker i regionerne også blive vaccineret.

Den første leverance på 9750 vaccinedoser er nok til at vaccinere knap 5000 danskere. Det skyldes, at hver person skal have to skud med tre ugers mellemrum.

I den kommende uge ventes der at blive leveret yderligere 38.025 vaccinedoser. I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen.

Danmark har lagt billet ind på at købe vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres med vaccinen.

Desuden vil Danmark købe yderligere 2,6 millioner doser af coronavaccinen. Den forventes dog først at kunne blive leveret i marts eller april 2021.

Coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech er den første, der er godkendt til brug i EU. USA, Canada og Storbritannien er allerede i gang med at give vaccinen.

Men EU har ventet på godkendelsen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Her blev den godkendt 21. december efter pres for at få processen gjort hurtigere.

Det er frivilligt at lade sig vaccinere, men målet er, at alle danske borgere over 18 år får tilbud om vaccinen.

EU-Kommissionen har på vegne af medlemslandene indgået forhåndsaftaler med flere andre selskaber, der arbejder på at udvikle en coronavaccine og har haft lovende resultater.

Men det er altså kun Pfizer/BioNTech-vaccinen, der indtil videre er godkendt til brug i EU.

