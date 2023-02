Lyt til artiklen

Hver anden sosu under 40 år overvejer at forlade jobbet.

Det viser en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som FOA har lavet blandt deres medlemmer, og som TV 2 Fyn har set nærmere på.

Derudover svarer hele 67 procent af de yngre sosu-ansatte, at de i høj grad, i meget høj grad eller i nogen grad føler sig stresset.

Tallene bekymrer forbundssekretær i FOA, Maria Melchiorsen, som kalder det »problematisk«, at så mange i den yngre generation overvejer deres fremtid i faget.

Hun peger på, at der er behov for en anden ledelsesstil for at sikre, at de unge får den rette feedback, sparring og støtte, når de begynder i jobbet.

Mange nyuddannede får nemlig – ifølge forbundsformanden – et chok, når de kommer fra skolen og ud på arbejdspladsen og oplever, hvor stærkt det går.

En af de yngre sosu'er, der allerede har taget konsekvensen af sine oplevelser med hverdagen i socialpsykiatrien, er Rikke Riis Jensen.

Hun oplevede, at hun ikke kunne give borgerne den nødvendige tid, og så havde hun også problemer med ledelsesstilen på arbejdspladsen.

»Til sidst havde jeg bare sådan en knude i maven, så jeg havde ikke lyst til at tage på arbejde mere,« fortæller hun til TV 2 Fyn.