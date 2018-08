Næsten 80 procent af 15-19-årige piger bruger over to timer dagligt på sociale medier. Mange over fire timer.

København. Når Snapchats lille spøgelse lyser op på skærmen, kan det være svært ikke lige at tjekke, hvad der sker.

For mange unge, især unge piger, er brugen af sociale medier så omfattende, at det virker stressende.

Det viser en ny analyse fra Undervisningsministeriet, der er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 4488 børn og unge og 1791 forældre.

Det mest intensive forbrug af de sociale medier er blandt de 15-19-årige piger. I den gruppe bruger 39 procent to til fire timer om dagen på de sociale medier.

39 procent bruger over fire timer, viser undersøgelsen.

- Det er også særligt denne gruppe, der oplever et pres i forbindelse med at være på de sociale medier, skriver Undervisningsministeriet.

Det skyldes, forklarer undersøgelsen, at pigerne går meget op i likes: De er bange for at gå glip af noget, og mange er online efter klokken 22.

Blandt de 15-19-årige piger er der en udbredt forventning om, at man svarer hurtigt, hvis ens venner deler noget på sociale medier. 52 procent af pigerne i den aldersgruppe svarer, at det i høj eller nogen grad er vigtigt.

- Da man ikke ved, hvem der har sendt beskeden, når manhører notifikationen, bliver man dog nødt til at tjekke telefonen uanset hvad, pointerer undersøgelsen.

66 procent af de 15-19-årige piger oplever, at det kan være stressende at følge med på de sociale medier.

For de andre grupper i undersøgelsen, altså piger og drenge i andre aldersgrupper, er tallet lavere.

Brugen af sociale medier er også forstyrrende for undervisningen, fremgår det af undersøgelsen. Og det bekymrer undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Vi ønsker selvfølgelig, at eleverne får digitale kompetencer, men digitale kompetencer kommer ikke af, at eleverne er på sociale medier i matematiktimen, udtaler hun i en pressemeddelelse, der ledsager undersøgelsen.

- I skolen er det lærerne og skolelederne, der fastsætter rammerne om undervisningen, og det er dem, der skal tage affære, hvis eleverne sidder med snuden i deres smartphones, fastslår hun.

