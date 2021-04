Et magtskifte er på vej i Grønland, hvor IA har kurs mod at vælte socialdemokratiske Siumut af pinden.

Inuit Ataqatigiit (IA) står med over halvdelen af stemmerne optalt til at blive det største parti ved valget til Inatsisartut, parlamentet i Grønland.

Det fremgår af hjemmesiden valg.gl, hvor resultaterne løbende opdateres.

Lidt efter klokken 7 onsdag morgen dansk tid er der optalt 24.432 stemmer. Der er 41.127 stemmeberettigede. Ved det seneste valg i 2018 blev der afgivet godt 29.000 stemmer.

IA står til 37,5 procent af stemmerne, mens regeringspartiet, socialdemokratiske Siumut, står til 28,7 procent.

Hvis det holder stik, bliver IA det største parti og får dermed førsteretten til at forsøge at danne regering.

Det vil i så fald være blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke står i spidsen for Naalakkersuisut, Selvstyret.

Ifølge det grønlandske medie KNR stormer IA blandt andet frem i hovedstaden, Nuuk, hvor der er omkring 13.000 stemmeberettigede. Ifølge KNR har knap 8000 af de stemmeberettigede stemt til valget.

Siumut har været præget af intern uro, hvor partiet i november skiftede formand. Det vurderes at have påvirket partiet negativt.

Derudover er partiet for et omstridt mineprojekt i Sydgrønland, som IA er imod. Meningsmålinger op til valget har vist, at størstedelen af den grønlandske befolkning er imod projektet.

Projektet i Kuannersuit/Kvanefjeld vurderes at kunne skabe mange arbejdspladser og stor indtjening til Grønland. Men modstandere frygter for konsekvenser for natur og miljø.

/ritzau/