Størstedelen af os danskere vil meget gerne donere penge til gode formål, men vi er bestemt ikke vilde med at blive opsøgt at såkaldte facere, når vi går på gaden.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov, der hvert år undersøger danskernes holdning til hjælpeorganisationer og patientforeninger.

I undersøgelsen, som er lavet ved at spørge 2000 danskere over 18 år, svarer 87 procent, at de i husstanden indenfor de seneste tre år har doneret penge til et godt formål.

60 procent er fortsat motiverede til at give økonomisk støtte til enten en NGO eller en patientforening.

Men på trods af de gode vilje til at støtte er danskerne trætte af at blive stoppet på gaden af facere.

Faktisk går 49 procent en bue udenom, hvis de ser en gadehverver på deres vej, og 44 procent synes, de er decideret irriterende.

Kun hver 20. dansker mener, at brugen af facere er en god måde for en organisation at få støtte på.

Hver tredje mener modsat, at deres holdning til en organisation bliver negativt påvirket af gadehververe.

Og det er ikke kun det opsøgende arbejde på gaden, der irriterer danskerne.

Vi er nemlig heller ikke begejstrede for at blive ringet op i tide og utide af folk, der beder om vores støtte.

Over halvdelen af os - 52 procent - synes, det er irriterende.

Hver tredje mener rent faktisk, at den type opkald bør forbydes.

På trods af vores skepsis i forhold til organisationernes opsøgende arbejde hjælper vi dog gerne.

Det er særligt sundhedsrelateret arbejde, der har en plads i vores hjerter - og budget.

På listen over, hvilke hjælpeorganisationer og patientforeninger, vi helst vil hjælpe, topper Kræftens Bekæmpelse efterfulgt af Børnecancerfonden og Læger uden Grænser.

Hertil svarede henholdvis 30, 18 og 15 procent af de adspurgte, at de gerne ville donere 100 kroner til organisationerne.