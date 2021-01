De første danskere har nu fået to stik med en coronavaccine. I alt er 2,78 procent af befolkningen i gang.

Fem danskere har fået to stik med en coronavaccine og er dermed færdigvaccineret.

Det viser de daglige vaccinationstal fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Den fulde effekt af vaccinen er først dokumenteret en uge efter andet stik.

Vaccinationerne gik i gang i Danmark den 27. december, hvor plejehjemsbeboere landet over modtog de første stik med vaccinen fra Pfizer og BioNTech.

Lørdag er det dermed 20 dage siden, de første blev vaccineret. Da man gik i gang med at vaccinere, lagde myndighederne op til, at andet stik af Pfizer-vaccinen skulle gives omkring tre uger efter første stik.

Intervallet blev dog løbende gjort større. I starten af januar ændrede Sundhedsstyrelsen det i Danmark til senest seks uger efter første stik efter en gennemgang af dokumentationen for vaccinen.

Gennemgangen skete, efter at Storbritannien valgte at rykke deres andet stik til senest 12 uger efter første. Det skete i håb om at få sat hurtigere gang i beskyttelsen af flere borgere, da der kom fart på udbredelsen af den mere smitsomme variant kendt som B117. Så langt et interval har man ikke ønsket i Danmark.

Samlet set er 2,78 procent af befolkningen nu i gang med eller færdige med at blive coronavaccineret. Det svarer til 162.328 borgere.

Fredag var tallet på 2,52 procent.

Der er dog stadig lidt modtagne vaccinedoser tilbage at vaccinere med. Ifølge lørdagens opgørelse er 97,9 procent af de modtagne doser blevet brugt.

Der kan dog være en vis forsinkelse, da tallene er registreret klokken 04.30.

Langt størstedelen har modtaget et stik med vaccinen fra Pfizer og BioNTech. 519 har modtaget deres første stik med vaccinen fra Moderna.

De kommende uger forventes antallet af nyvaccinerede dog at falde, da mange af de første vaccinerede skal modtage deres andet stik.

Samtidig får Danmark i næste uge færre vaccinedoser end planlagt leveret fra Pfizer. Det skyldes, at medicinalfirmaet skal opgradere deres produktionskapacitet.

Det fik sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at rette henvendelse til EU, der står for indkøb af vacciner.

- Vi er i et kapløb med coronavirus og den nye mere smitsomme virusvariant. Derfor ser vi med stor alvor på nedgang i leverancer.

- Regeringen har derfor på højeste niveau aktiveret alle kanaler, herunder kontakt og dialog med andre medlemsstater i EU og EU-Kommissionen for at sikre Danmarks interesser, sagde han fredag i en skriftlig kommentar.

Præcis hvor mange færre doser, vides ikke endnu. Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark have modtaget 59.475 doser den kommende uge.

/ritzau/