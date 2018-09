Flere udbydere af tilbud til sårbare unge med blandt andet angst og depression oplever, at der er en gruppe, som bliver overset. Landets kommuner mener ikke, de er syge nok til at få hjælp.

»Det er ret vildt, hvor mange unge der har brug for hjælp. Vi får cirka 1000 henvendelser årligt,« fortæller Maja Vain Gilbert, der er psykolog og ejer af UngTerapi, som er et privat tilbud til unge.

Selvom UngTerapi er brugerbetalt, så er der en stor interesse for den hjælp, de tilbyder. Dog oplever de også, at nogle unge står alene med deres problemer, fordi de ikke er ‘syge nok' til at få hjælp af kommunen.

»Det er for mange unge svært at få hjælp, fordi de ifølge læger og kommunen ikke er syge nok. Vi har i nogle tilfælde oplevet, at helt unge piger har skåret i sig selv for at blive ‘syge nok' til at få hjælp,« fortæller hun.

Når Nadia Shamim er i skole, rækker hun aldrig hånden op, og det går ud over hendes mundtlige karakterer.

Ikke nok midler

En af de unge, der kæmper med angst, er Nadia Shamim, som gerne ikke ønsker at vise sit ansigt.

»Jeg får ikke længere hjælp til min angst. Siden jeg var helt ung, har jeg været under psykiatrien, fordi jeg havde nogle problemer med depression og selvskade. Men sidste år fik jeg at vide, at der ikke længere var ressourcer til at hjælpe mig - det var, som om de bare gav op på mig,« siger 17-årige Nadia Shamim fra København.

En sagsbehandler i kommunen fortalte hende for nylig, at hun nu havde det godt nok til at håndtere angsten selv.

»Hun fortalte mig, at det gik skide godt, og at jeg havde udviklet mig. Selvom jeg var helt uenig, så turde jeg ikke sige det. Det betyder, at jeg ikke får nogen hjælp længere,« siger Nadia og forklarer, at hun igen havde fået besked om, at det blandt andet handlede om økonomi.

Da B.T. skulle mødes med Nadia Shamim, følte hun, at hun var nødt til at sende denne besked.

Hjælpen er at finde

Der eksisterer tilbud om gratis psykologhjælp. I Aarhus Kommune har man som de eneste oprettet et tilbud om gratis psykologhjælp, hvor man kan komme ind uden kontakt med læge eller kommunen - og så er det anonymt. Det gælder for unge mellem 15 og 27 år og består af fem gratis timer med en uddannet psykolog.

Tilbuddet har eksisteret siden 1. marts 2016, og der har været en stor interesse for det. Efter to-tre måneder havde der allerede været et stabilt antal på mere end 700 unge om året, der havde kontaktet psykologerne. Dog har den store efterspørgsel i perioder ført til ventelister på op imod 10 uger.

Fakta Typer af angst Panikangst Panikanfald med blandt andet hjertebanken, smerter i brystet, åndenød, svimmelhed og rysten. Anfaldene kan opstå ud af det blå. Agorafobi Angsten for at færdes uden for hjemmets trygge rammer af frygt for at få et panikanfald. Socialfobi ​Angsten for at være i centrum for andre menneskers opmærksomhed og for at blive vurderet negativt. Generaliseret angst Vedvarende bekymring omkring dagligdags problemer som: Hvordan skal jeg klare dagen? Er det en dårlig nyhed, når telefonen ringer? Mon vi kører galt? Hvordan skal det gå børnene? Bekymringerne følges ofte af indre uro og fysisk anspændthed. Sygdomsangst / Helbredsangst Bekymring for at have en livstruende sygdom. Fysiske symptomer tolkes som tegn på alvorlig sygdom, og personen har et konstant behov for at gå til lægen og blive undersøgt. PTSD (Posttraumatisk stresssyndrom) Traumetilstand, der kan ramme mennesker, som har været udsat for en voldsom, livstruende begivenhed. Der kan opstå symptomer på depression, hukommelsesproblemer og fysiske smerter. Kilde: Angstforeningen

Desuden har Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening indgået en aftale om, at unge mellem 18 og 20 år fra juli i år kan få dækket brugerbetaling på behandling hos en psykolog, hvis den unge er henvist af egen læge. Det er dog kun en prøveordning, der løber frem til 2021.

I Angstforeningen, hvor man kan ringe og få gratis rådgivning, oplever de også, at der er en stor gruppe, som søger hjælp hos dem.

»De seneste 8-10 år har vi oplevet en stor stigning i antallet af forældre, der henvender sig til vores rådgivning. Det gør de, fordi deres barn eksempelvis er bange for at tage i skole, ikke kan overnatte hos en kammerat eller være alene hjemme,« fortæller Marie Särs Andersen, som er daglig leder i Angstforeningen.

Hun fortæller desuden, at de i foreningen ofte har kontakt med forældre, der har været nødt til at tage orlov fra deres arbejde for at passe deres barn med angst.

Sif er nervøs for, at hun ikke vil kunne passe et job.

18-årige Sif Engberg fra Tårnby lider af angst og depression. Hun har været nødt til at stoppe på sit studium og flytte hjem til sin mor i marts. Sif ønsker ikke at vise sit ansigt.

»Nogle dage græd jeg, før jeg skulle på arbejde. Jeg følte, at jeg ikke var god nok,« fortæller hun.

Det betyder, at Sif nu laver ingenting og er nødt til at søge kontanthjælp. I en periode kom hun slet ikke udenfor. Hun drømmer om at komme tilbage til sin gamle hverdag - eller bare finde et job.

»Før i tiden var jeg glad og social, nu er jeg lukket. Jeg savner mit gamle jeg.«

Et gratis tilbud kan hjælpe mange

Sif har for en måned siden med hjælp fra sin mor fået tildelt en psykolog fra kommunen til ugentlige samtaler. Dog mener hun, at hvis hun havde haft mulighed for at tilmelde sig et tilbud som i Aarhus, så ville hun med stor sandsynlighed have fortsat sin uddannelse.

Fakta Hvordan får du hjælp med angst Der er en række muligheder for dig med angst Du kan kontakte en psykolog dirkete - det vil dog koste dig cirka 900 kroner pr. time.

Du kan kontakte egen læge, som vil vurdere, om du har behov for en psykolog, og derefter henvise dig til sundhed.dk, hvor du selv vælger en af de listede psykologer. Hvis du er mellem 18 og 20 år, har du mulighed for at få dækket alle udgifter.

Hvis du går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse, vil du i de fleste tilfælde have adgang til psykologhjælp.

Hvis du bor i Aarhus, kan du kontakte kommunens tilbud om gratis psykologhjælp. Hvis du ikke bor i Aarhus, er der stadig en chance for, at din kommune tilbyder en form for hjælp med psykisk sårbarhed.

Der er en række telefonlinjer, som kan vejlede dig. De kan både hjælpe dig med at håndtere blandt andet angst, men også hjælpe dig med at søge hjælp et andet sted. Der findes for eksempel AngstTelefonen, som kan kontaktes på 70 27 13 20, hvis du er over 18 år. Hvis du ikke er fyldt 18 år, så kan du kontakte BørneAngstTelefonen på 82 30 60 70 Det er ikke de eneste muligheder for hjælp, der findes, men blot en guide.

»Vi mangler helt klart et ensartet behandlingstilbud til børn og unge over hele landet, så de kan få hjælp, før angsten udvikler sig i en grad, så det går ud over deres uddannelse og sociale liv. I længden vil det have negative konsekvenser både samfundsøkonomisk og for det enkelte menneske, hvis man ikke sætter ind hurtigere end i dag,« siger Marie Särs Andersen fra Angstforeningen.