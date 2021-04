De danske museer har været ramt af nedlukning og et fravær af udenlandske turister.

Antallet af besøgende på de danske museer faldt med en tredjedel i 2020, der var præget af coronaudbruddet og to runder nedlukninger.

Samlet havde museerne 10,3 millioner besøgende, hvilket er 5,3 millioner færre end i 2019. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den største tilbagegang var på kunstmuseer og de kulturhistoriske museer, mens det stod lidt bedre til på de naturhistoriske museer.

Faldet skal ses, i lyset af at museerne i løbet var lukket i dele af 2020.

Samtidig har der været et stort fald i antallet af turister fra udlandet, da der var rejserestriktioner i størstedelen af 2020.

Louisiana i Nordsjælland var det mest besøgte museum sidste år med 403.000, og lige efter følger Aros og Den Gamle By i Aarhus.

Museerne har også været ramt af anden bølge af nedlukning i slutningen af 2020 og starten af 2021.

De indendørs museer fik lov at genåbne i sidste uge, hvor der er krav om fremvisning af coronapas for at komme ind.

/ritzau/