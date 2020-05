Statsminister Mette Frederiksen har netop præsenteret den kommende genåbning af Danmark, og selvom både storcentre, caféer og skoler åbner, så er der også nogle, som føler sig overset.

»Man kan jo blive helt bange for, om vi er blevet glemt i al hastværket,« lyder det fra Nils Jensen, der er direktør for Organisationen Danske Museer.

Han forklarer i en pressemeddelelse, at de nu går endnu en måned med blødende økonomi i møde.

»Og endnu en periode, hvor danskerne må nøjes med at kigge på plakater i Ikea eller krukker i havecentret, fremfor at blive imponeret af dinoskeletter, opleve kunstværker eller stikke hovedet ind i et middelalderhus,« siger han og fortsætter:

»Jeg er ærlig talt forbløffet.«

Sådan bliver genåbningen Åbningen af fase to sker i mindre faser. Det betyder, at nogle kan åbne med det samme, mens andre må vente til 18. maj. Her er en oversigt over genåbningens fase 2: Disse må åbne med det samme: Professionel idræt uden tilskuere kan åbne straks.

Udendørs idræts- og foreningsliv.

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i bil.

Flere privatansatte kan møde fysisk ind på arbejde. Disse kan åbne fra 11. maj. Storcentre og hele detailhandlen. Disse kan åbne fra 18. maj: Restauranter, caféer og lignende kan åbne dørene fra 18. maj. Statsminister Mette Frederiksen fortæller på pressemødet torsdag, at det også inkluderer værtshuse. Der er dog en række retningslinjer, der skal overholdes.

Eleverne fra 6.–10. klasse. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. Det gælder også klubtilbud.

Efterskoler.

Folkekirken og trossamfund.

Ind- og udlån på biblioteker. Kilde: Statsministeriet

Han mener bestemt, at det vil kunne lade sig gøre at genåbne landets museer.

Noget, man også har været i dialog med Kulturministeriet om. Her blev man blev enige om, at en åbning ville være håndterbar. Derfor føler han, organisationen og alle dets medlemmer er blevet ekstra overset.

»Jeg bemærker i øvrigt også, at flere af kulturordførerne deler vores undren. Nu håber jeg bare, at der i det mindste snart kommer en dato, så museerne har noget at forholde sig til og planlægge efter,« siger han.