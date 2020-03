»Det er en besværlig periode, vi går ind i.«

Sådan lyder det fra Peter Haaber, der er administrerende direktør i hotelkæden Zleep Hotel. Og den konstatering er han ikke alene om.

For i takt med at frygten for coronavirussen spreder sig med hastige skridt over hele verden, så falder antallet af hotelbookinger nærmest i samme fart.

Både hos Scandic Hotels og Zleep Hotels, der har en række hoteller fordelt over hele Danmark, forventer man en markant nedgang i marts måned.

»Scandic forventer, at salget via nettet falder med omkring 15 procent i marts sammenlignet med sidste år,« lyder det fra Scandic Hotel i en pressemeddelelse.

Allerede mandag den 9. marts kunne man i kæden se et fald i antallet af bookinger på fire procent.

Hos Zleep Hotels er den forventede nedgang knap så stor, men den er dog alligevel betydelig.

»Vi forventer en nedgang på mellem fem og otte procent i den kommende måned,« siger Peter Haaber og fortsætter:

»Vi har ikke konferencer og lignende, som de har andre steder, så vi er ikke ramt på samme måde.«

Og det er netop konferancer og grupperejser, der bliver aflyst og udsat lige nu - især hvis man spørger kæden Comwell, der som de andre to kæder har hoteller over hele landet.

Simon Verheij, der er PR- og kommunikationsansvarlig hos Comwell, kan endnu ikke sætte tal på, men han kan med sikkerhed sige, at de mærker virussens indtog i Danmark.

»Vi kan se, at de store møder og konferencer bliver flyttet - og nogle vælger helt at aflyse,« siger han.

I de sene forårsmåneder og hen på sommeren plejer de også at have en del kinesiske grupperejser, men det ser ikke ud til, at det kan lade sig gøre i år.

»De er selvfølgelig aflyst eller sat på standby,« siger Simon Verheij.

Hos Comwell kan de endnu ikke se en stor forandring i de almindelige værelses bookinger.

I Danmark er 90 danskere konstateret smittede med coronavirus.