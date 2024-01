De har arbejdet i døgndrift for at bekæmpe jordskreddet. Men yderligere forurening og oversvømmelse truer stadig Nordic Waste ved Alling Å.

Vejrudsigten byder nemlig på endnu mere vand, og derfor er der nu indsat ekstra rør og pumpekapacitet for at forhindre oversvømmelse.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Randers Kommune har spurgt Beredskabsstyrelsen om hjælp til at kontrollere de massive mængder vand, som nu ligger i Alling Å.

»Vi kører jord væk i døgndrift, det er vi nødt til. Ellers løber det ned i Alling Å,« siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til mediet.

Der er konstateret oliefilm på vand i Allinge Å, hvilket kan betyde, at vandet er blevet forurenet af jorden fra Nordic Waste.

De ekstra rør bør gerne forhindre oversvømmelse og yderligere forurening af åen. Men vejret har en central rolle for, hvordan det kommer til at gå.

Også frostgrader kan nemlig påvirke arbejdet.

For hvis åen fryser til, vil det naturligvis ikke være muligt at få vandet væk gennem rør.

For snart en måned siden skete der et jordskred i Randers ved jordbehandlingsvirksomheden Nordic Waste.

Jorden er forurenet, og derfor har man gjort alt, hvad man kan, for at holde den væk fra et nærliggende vandløb.

Her var det særligt Alling Å, som myndighederne var bekymrede for, og siden tirsdag 19. december har Randers Kommune i samarbejde med entreprenører og beredskab arbejdet på at omlægge og rørlægge åen.

Overfor mediet forklarer Randers Kommune, at de langsigtede planer for området må vente, da de ikke kan blive ved med at pumpe vand. Men det er ikke muligt at komme med et tidspunkt på, hvornår det sker.